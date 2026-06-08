/बीज निगम रिश्वत केस में सियासी भूचाल! किरोड़ी मीणा बोले-“तिल भर भी साबित हुआ तो कुर्सी छोड़ जेल जाऊंगा”

Rajasthan Beej Nigam: राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई को एसीबी द्वारा कथित रिश्वत मामले में ट्रैप किए जाने के बाद प्रदेश की सियासत पूरी तरह गरमा गई है. इस पूरे मामले ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार और कृषि विभाग पर तीखे आरोप लगाए हैं. वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी खुलकर पलटवार किया है और खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए सख्त शब्दों में जवाब दिया है.

डोटासरा के आरोपों पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों के हित में कई सख्त कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि मूंगफली बुवाई सीजन को देखते हुए गोबिंदगढ़ और अनंतपुर क्षेत्रों में नकली बीजों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया था. इसके साथ ही चोमूं से लेकर सीकर तक कई जगहों पर कार्रवाई की गई थी. मंत्री ने कहा कि इस दौरान किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती गई और कई जगहों पर संस्थानों पर कार्रवाई के बाद वे आज भी बंद पड़े हैं.

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उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके पैसे की उगाही करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है. किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति यह साबित कर दे कि उन्होंने किसी से 20-20 लाख रुपये की मांग की है या किसी भी तरह की अवैध वसूली में उनकी जरा भी भूमिका है, तो वे तुरंत मंत्री पद छोड़ने के साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि उन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है और ऐसे आरोप उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं हैं.

कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो उसे एसीबी के सामने रखना चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने कहा कि वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम करते रहेंगे और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं.

इस बीच कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया. मीणा ने कहा कि डोटासरा राजनीतिक दुर्भावना के चलते उन पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि पहले भी रीट पेपर लीक मामले को लेकर उनके बीच टकराव रहा है. उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास सबूत है तो उसे जांच एजेंसियों को सौंपना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए.

कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान पर भी कृषि मंत्री ने टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और वहां नेताओं के बीच मतभेद लंबे समय से चल रहे हैं. उनके मुताबिक कांग्रेस के नेता जनता के मुद्दों से ज्यादा अपने राजनीतिक वर्चस्व और पदों को लेकर उलझे रहते हैं, जबकि भाजपा सरकार और उनकी टीम किसानों और जनता के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.