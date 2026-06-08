Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /बीज निगम रिश्वत केस में सियासी भूचाल! किरोड़ी मीणा बोले-“तिल भर भी साबित हुआ तो कुर्सी छोड़ जेल जाऊंगा”

बीज निगम रिश्वत केस में सियासी भूचाल! किरोड़ी मीणा बोले-“तिल भर भी साबित हुआ तो कुर्सी छोड़ जेल जाऊंगा”

Rajasthan News: राजस्थान में बीज निगम घोटाले के बाद सियासत गरमा गई है. डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा तो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सबूत होने पर इस्तीफे और जेल जाने तक की चुनौती दे दी.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 08, 2026, 07:04 PM|Updated: Jun 08, 2026, 07:04 PM
बीज निगम रिश्वत केस में सियासी भूचाल! किरोड़ी मीणा बोले-“तिल भर भी साबित हुआ तो कुर्सी छोड़ जेल जाऊंगा”
Image Credit: Rajasthan Beej Nigam Bribery Case

Rajasthan Beej Nigam: राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई को एसीबी द्वारा कथित रिश्वत मामले में ट्रैप किए जाने के बाद प्रदेश की सियासत पूरी तरह गरमा गई है. इस पूरे मामले ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार और कृषि विभाग पर तीखे आरोप लगाए हैं. वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी खुलकर पलटवार किया है और खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए सख्त शब्दों में जवाब दिया है.

डोटासरा के आरोपों पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों के हित में कई सख्त कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि मूंगफली बुवाई सीजन को देखते हुए गोबिंदगढ़ और अनंतपुर क्षेत्रों में नकली बीजों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया था. इसके साथ ही चोमूं से लेकर सीकर तक कई जगहों पर कार्रवाई की गई थी. मंत्री ने कहा कि इस दौरान किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती गई और कई जगहों पर संस्थानों पर कार्रवाई के बाद वे आज भी बंद पड़े हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके पैसे की उगाही करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है. किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति यह साबित कर दे कि उन्होंने किसी से 20-20 लाख रुपये की मांग की है या किसी भी तरह की अवैध वसूली में उनकी जरा भी भूमिका है, तो वे तुरंत मंत्री पद छोड़ने के साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि उन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है और ऐसे आरोप उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं हैं.

कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो उसे एसीबी के सामने रखना चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने कहा कि वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम करते रहेंगे और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं.

इस बीच कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया. मीणा ने कहा कि डोटासरा राजनीतिक दुर्भावना के चलते उन पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि पहले भी रीट पेपर लीक मामले को लेकर उनके बीच टकराव रहा है. उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास सबूत है तो उसे जांच एजेंसियों को सौंपना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए.

कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान पर भी कृषि मंत्री ने टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और वहां नेताओं के बीच मतभेद लंबे समय से चल रहे हैं. उनके मुताबिक कांग्रेस के नेता जनता के मुद्दों से ज्यादा अपने राजनीतिक वर्चस्व और पदों को लेकर उलझे रहते हैं, जबकि भाजपा सरकार और उनकी टीम किसानों और जनता के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

ट्रेंडिंग न्यूज़

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

Rajasthan RPS Transfer List: राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल! एक झटके में 141 RPS अधिकारियों के तबादले

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

Baran Weather Update: तेज हवाओं और गर्जना के साथ बरसे बादल, कुंजेड़ में गिरे ओले, खेतों में खड़ी गेंहू की फसल आड़ी, पढ़ें अपडेट

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

तबादले और पोस्टिंग पर राजस्थान विधानसभा में छलका मंत्री का दर्द, विधायकों से की सिफारिश न करने की अपील, जानें मामला

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

'मैं खरा सोना हूं, मुझ पर काई नहीं लगती!' किरोड़ीलाल मीणा का विपक्ष को सीधा चैलेंज

Rajasthan BSTC Result के बाद सबसे बड़ा अपडेट! जानिए कब होगी काउंसलिंग

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

जैसलमेर के 'ताऊ' बने इंटरनेट सेंसेशन! एक Video ने उड़ा दी उम्र भर की साख

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

बारां में गरजा डीएनटी समाज, बोले-हक नहीं मिला तो राजधानी में होगा महापड़ाव

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

BJP नेता रामावतार असवाल हत्याकांड का खुलासा, पिंजरे के लिए आरोपी ने काट दिया था गला!

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

अपनी सरकार की गलतियों को भूलकर अब ज्ञान दे रहे हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस की नीतियों पर हीरालाल नागर का पलटवार

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Churu News: पत्थरों से भरे प्लास्टिक कट्टे में बंद मिला महिला का 10 दिन पुराना शव, आ रही सड़ी बदबू

TAGS:
jaipur news
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan: बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज कराने की समय सीमा खत्म, विदेश यात्रा और एडमिशन में बढ़ेगी मुश्किलें
Jaipur News
2
Ajmer News
3
Rajasthann news
4
Jaisalmer news
5
Churu News