किसानों के मुद्दे पर सख्त हुए किरोड़ी लाल मीना, बीमा कंपनियों और अफसरों की लगाई क्लास

Rajasthan News: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने पंत कृषि भवन में किसान संगठनों से संवाद कर फसल बीमा, आदान-अनुदान व अन्य योजनाओं पर चर्चा की. उन्होंने भ्रष्टाचार पर सख्ती, लंबित क्लेम के निस्तारण और किसानों के हित में योजनाओं को सरल व पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए.

Published: Jan 20, 2026, 03:46 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 03:46 PM IST

किसानों के मुद्दे पर सख्त हुए किरोड़ी लाल मीना, बीमा कंपनियों और अफसरों की लगाई क्लास

Jaipur News: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने मंगलवार को पंत कृषि भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद किया. पहली बार कृषि मंत्री ने सर्वदलीय किसानों की मांगों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को लेकर राज्य सरकार सख्त है. मंत्री ने किसानों की मांग पर बीमा कंपनी और कृषि अधिकारियों की जमकर खिंचाई की.

प्रदेश में कृषकों के कल्याण को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीना ने मंगलवार को पंत कृषि भवन में प्रदेश के विभिन्न किसान संघों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषक आदान-अनुदान, नवीन बीज विधेयक, पेस्टीसाइड्स मैनेजमेंट बिल सहित कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से संबंधित योजनाओं तथा बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषक आदान-अनुदान योजनाओं के अंतर्गत देय राशि में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने किसान संगठनों द्वारा बीमा कंपनियों के संबंध में की गई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगने तथा लंबित क्लेम प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसान संगठनों से प्राप्त सुझावों के आधार पर योजनाओं को और अधिक किसान हितैषी बनाया जाएगा.

कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल बीमा एवं आदान-अनुदान से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए. संवाद के दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों में लंबे समय से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली और उन्हें शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए. किसानों द्वारा खेतों में जंगली सूअरों एवं निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान की शिकायत के संबंध में कृषि मंत्री ने बताया कि इस विषय में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है.

साथ ही, तारबंदी योजना में आवश्यक संशोधन के लिए भी कार्य प्रस्तावित है. उन्होंने फसलों में हुए नुकसान के सर्वे कार्य को समय पर पूर्ण कर किसानों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज एवं खाद का समयबद्ध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जाए. इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही की शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी. इस अवसर पर किसान संघों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं, सुझाव एवं अपेक्षाएं रखीं, जिन पर कृषि मंत्री ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया. बैठक में प्रमुख कृषि सचिव मंजू राजपाल, कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल, उद्यानिकी आयुक्त शुभम चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

