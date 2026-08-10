/किसानों ने खोला मोर्चा, सड़कों पर उमड़ा आक्रोश! MSP से कर्जमाफी तक 8 बड़ी मांगें, 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान

Rajasthan Farmer Protest: राजस्थान सहित देशभर में आज किसान केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरे. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और कलेक्टरों के जरिए राष्ट्रपति के नाम मांगपत्र सौंपा. किसानों ने MSP की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्जमाफी, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी, बिजली और श्रम कानूनों से जुड़े मुद्दे सहित कई मांगों का पिटारा रखा. आज आक्रोश प्रदर्शन कर किसानों ने साफ कर दिया है कि यह महज शुरुआत है. किसानों ने 26 नवम्बर को दिल्ली कूच का भी ऐलान किया है.

अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सोमवार को देशभर में आक्रोश प्रदर्शन किया गया. किसानों ने प्रदर्शन के दौरान जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टरों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. किसानों का आरोप है कि साल 2021 में किसान आंदोलन खत्म कराने के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जो लिखित आश्वासन दिए गए थे उनमें से कई मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं. किसानों ने समझौते की मांगों को पूरा करने की मांग के साथ ही भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते का भी विरोध किया है. कई जगह किसानों की विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी देने की भी जानकारी सामने आई है.

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जयपुर में भी बड़ी संख्या में किसान खासाकोठी पर एकत्र हुए. खासाकोठी से कलेक्ट्रेट तक किसानों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया. किसानों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम मांगपत्र सौंपा.

संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक डॉ संजय माधव का कहना है कि 10 अगस्त का यह कार्यक्रम केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है. बल्कि देशभर के गांवों, कस्बों, ब्लॉक, जिला मुख्यालय और शहरों में किसानों और मजदूरों की ओर से प्रदर्शन किया गया है. अगली कड़ी में 17 अगस्त के बाद स्थानीय सांसदों और विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा. मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को भी मांगपत्र सौंपा जाएगा और इसके बाद 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है. राजस्थान में जयपुर समेत कई जिलों में प्रदर्शन हुआ. वहीं सीकर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में किसानों की ओर से गिरफ्तारी देने की भी बात सामने आई है.

किसानों के इस आंदोलन के केंद्र में सबसे बड़ा मुद्दा है. 2021 के किसान आंदोलन के बाद सरकार की ओर से किए गए कथित लिखित आश्वासनों को लागू करने की मांग. संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने किसानों से कई मुद्दों पर आश्वासन दिए थे. किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ. लेकिन MSP की कानूनी गारंटी समेत कई प्रमुख मांगें अभी भी लंबित हैं. यही वजह है कि एक बार फिर किसान संगठन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की रणनीति बना रहे हैं.

किसानों की 8 बड़ी मांगें

1. सभी फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी

2. किसानों की व्यापक कर्जमाफी

3. किसान आत्महत्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा

4. चारों श्रम संहिताएं वापस लेने की मांग

5. मनरेगा को मजबूत करने की मांग

6. बिजली निजीकरण विधेयक वापस लेने की मांग

7. भूमि अधिकारों की रक्षा

8. भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते का विरोध

इस आंदोलन को सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं बताया गया है. मांगपत्र में कृषि मजदूरों और औद्योगिक श्रमिकों से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं. चारों श्रम संहिताओं को वापस लेने, सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम 42 हजार रुपये प्रतिमाह वैधानिक मजदूरी तय करने और मनरेगा को मजबूत करने की मांग की गई है. मनरेगा में सालाना 200 दिनों के रोजगार और कम से कम 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की मांग भी रखी गई है. यानी किसान संगठन इस आंदोलन के जरिए किसान, मजदूर, ग्रामीण गरीब और बेरोजगारी-महंगाई जैसे मुद्दों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

जयपुर के अलावा राजस्थान के दूसरे जिलों में भी किसानों के प्रदर्शन किए हैं. सीकर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू समेत कई जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन किया. कुछ जगह किसानों की ओर से गिरफ्तारी देने की बात भी सामने आई. यानी संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को केवल प्रतीकात्मक प्रदर्शन के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि इसे आगे बड़े आंदोलन की शुरुआत बता रहा है. किसानों के इस प्रदर्शन का राजनीतिक असर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों से पहले किसान संगठनों का यह आंदोलन राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौती बन सकता है. किसानों के मुद्दे ग्रामीण राजस्थान में हमेशा चुनावी राजनीति का बड़ा आधार रहे हैं. ऐसे में MSP, कर्जमाफी, महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर अगर आंदोलन आगे बढ़ता है. तो इसका असर आने वाले स्थानीय चुनावों में राजनीतिक रूप से पड़ सकता है.