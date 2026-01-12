14 जनवरी को जयपुर बनेगा जश्न का मंच! दिन में जलमहल पर काइट फेस्टिवल 2026, तो रात को हवामहल पर होगी आतिशबाज़ी

Makar Sankranti 2026: गुलाबी शहर जयपुर 14 जनवरी को सिर्फ मकर संक्रांति नहीं मनाएगा, बल्कि एक ही दिन में दो अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्सवों का गवाह बनेगा. दिन में खुले आसमान के नीचे रंग-बिरंगी पतंगों की उड़ान और शाम ढलते ही ऐतिहासिक धरोहरों की गोद में रोशनी और आतिशबाज़. यही है काइट फेस्टिवल 2026, जो इस बार पर्यटन के नजरिए से बिल्कुल अलग और यादगार अनुभव देने जा रहा है.

14 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जलमहल की पाल पर आयोजित होने वाले काइट फेस्टिवल में पर्यटक केवल पतंग नहीं उड़ाएंगे, बल्कि राजस्थान की लोक संस्कृति को आसमान से संवाद करते हुए महसूस करेंगे. ऐतिहासिक जलमहल, शांत मान सागर झील और खुले नीले आकाश के बीच उड़ती रंगीन पतंगें जयपुर को एक लाइव पोस्टकार्ड में बदल देंगी. पर्यटन आयुक्त रूकमणी रियाड़ के अनुसार यह आयोजन अब केवल परंपरा नहीं, बल्कि राजस्थान के इवेंट-बेस्ड टूरिज़्म का मजबूत वैश्विक ब्रांड बन चुका है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ऊंचाई देने के लिए प्रतिबद्ध है. दिन के कार्यक्रम में लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक और फैंसी पतंगों की प्रदर्शनी, लाइव पतंग निर्माण और डेमोंस्ट्रेशन होंगे. विदेशी सैलानियों के लिए निःशुल्क पतंगें, पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद और ऊंटगाड़ी सवारी जैसे अनुभव इस उत्सव को केवल देखने नहीं, बल्कि जीने वाला फेस्टिवल बना देंगे.

लेकिन असली सरप्राइज शाम को है, हवामहल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आसमान में उड़ती लालटेनें और उसके बाद होने वाली भव्य आतिशबाज़ी गुलाबी शहर को रोशनी और रंगों से सराबोर कर देगी. यह नज़ारा न सिर्फ पर्यटकों के लिए बल्कि जयपुरवासियों के लिए भी एक अविस्मरणीय दृश्य होगा. इस तरह काइट फेस्टिवल 2026 एक ही दिन में दो अनुभव देता है. दिन में पतंगों से सजा आसमान और रात में रोशनी से नहाई ऐतिहासिक धरोहरें. यही वजह है कि काइट फेस्टिवल अब सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि जयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए दिन से रात तक चलने वाला सांस्कृतिक सफ़र बन चुका है. जहां सुबह आसमान उत्सव मनाता है और शाम को इतिहास खुद रोशनी में उतर आता है.

आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जिला प्रशासन जयपुर, नगर निगम और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और हर साल की तरह इस बार भी देशी-विदेशी पर्यटकों की बड़ी मौजूदगी की उम्मीद है.

