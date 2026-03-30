कौन हैं IAS नेहा गिरी? जिन्होंने पूरा किया राजस्थान कैडर से दिल्ली तक का सफर, जानिए पूरी कहानी

IAS Neha Giri: राजस्थान कैडर के 2010 बैच की आईएएस अधिकारी नेहा गिरी को केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारी मिली है. राज्य सरकार ने उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) के लिए रिलीव कर दिया है. अब वह अगले पांच वर्षों तक केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं देंगी. यह राजस्थान कैडर के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, नेहा गिरी को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में निदेशक (Director) पद पर नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति नई दिल्ली में होगी, जहां वे मंत्रालय से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को संभालेंगी. राज्य स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियों का अनुभव रखने वाली नेहा गिरी को यह नई भूमिका उनके प्रशासनिक अनुभव के आधार पर सौंपी गई है.

राजस्थान कैडर के 2010 बैच के अफसरों में यह तीसरा मौका है जब किसी अधिकारी को केंद्र में तैनाती मिली है. इससे पहले प्रकाश राजपुरोहित और इंद्रजीत सिंह को भी केंद्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जा चुकी है. अब नेहा गिरी का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है, जिससे यह बैच लगातार चर्चा में बना हुआ है.

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दिलचस्प बात यह है कि नेहा गिरी के पति इंद्रजीत सिंह पहले से ही केंद्र सरकार में कार्यरत हैं. वे संस्कृति मंत्रालय में निदेशक पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में अब दोनों पति-पत्नी एक साथ दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे और अपने-अपने मंत्रालयों में जिम्मेदारियां निभाएंगे.

नेहा गिरी के प्रशासनिक करियर पर नजर डालें तो उन्होंने राजस्थान में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. वे जयपुर में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक (MD) रह चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव, जयपुर में स्टेट मिशन डायरेक्टर (लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स) जैसे पदों पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है.

जिला स्तर पर भी उनका अनुभव मजबूत रहा है. नेहा गिरी धौलपुर, प्रतापगढ़ और बूंदी जैसे जिलों में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर चुकी हैं. इसके साथ ही वे जोधपुर और अजमेर में भी विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इस लंबे अनुभव ने उन्हें एक सक्षम और अनुभवी अधिकारी के रूप में स्थापित किया है.

अब केंद्र सरकार में उनकी नई पारी को लेकर प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चा है. माना जा रहा है कि उनके अनुभव का लाभ केंद्र स्तर पर भी मिलेगा. वहीं, राजस्थान के लिए यह गर्व की बात है कि राज्य के अधिकारी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं.

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