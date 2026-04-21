/क्या सिर्फ 15 मिनट में आप खुद कर पाएंगे अपनी जनगणना? जानिए इस नई प्रक्रिया का पूरा खेल

Rajasthan Online Census: आपके घर का हर कमरा, हर सदस्य, अब देश की सबसे बड़ी गिनती का हिस्सा बनने जा रहा है. फर्क बस इतना है इस बार सरकार आपके दरवाज़े आने से पहले ही आपको मौका दे रही है, खुद अपनी गिनती करने का. मई की शुरुआत के साथ जनगणना-2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है, जहां सिर्फ 15–20 मिनट में आप ऑनलाइन अपने परिवार की पूरी जानकारी दर्ज कर सकते हैं और फिर प्रगणक आएंगे, उसे वेरिफाई करेंगे. तो सवाल ये है क्या आप तैयार हैं अपनी जानकारी खुद दर्ज करने के लिए या इंतजार करेंगे दरवाज़े पर दस्तक का.

जनगणना-2027: VIP से शुरू होगी सेल्फ गणना

जनगणना-2027 को लेकर इस बार प्रशासन ने नया और अलग तरीका अपनाया है. स्व-गणना (सेल्फ सेंसस) को सफल बनाने के लिए VIP मॉडल तैयार किया गया है, जिसके तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सबसे पहले खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज करेंगे. मकसद साफ है ऊपर से शुरुआत होगी तो नीचे तक भरोसा और भागीदारी बढ़ेगी. प्रशासन मानता है कि जब बड़े पदों पर बैठे लोग खुद पोर्टल पर जानकारी भरेंगे, तो आमजन भी इसके लिए प्रेरित होंगे. इसी रणनीति के तहत VIP की एक विस्तृत सूची तैयार की जा रही है, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर के प्रमुख चेहरे शामिल हैं.

1 से 15 मई तक खुद भरें ऑनलाइन जनगणना फॉर्म

प्रदेश में जनगणना-2027 का पहला चरण 16 मई से 14 जून तक चलेगा, लेकिन इससे पहले 1 से 15 मई तक आमजन को https://se.census.gov.in पर स्व-गणना का मौका दिया जाएगा. इस दौरान नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पर 33 सवालों के जवाब देकर अपने परिवार की पूरी जानकारी दर्ज कर सकेंगे. ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जनगणनाकर्मी घर-घर पहुंचकर इन जानकारियों का सत्यापन करेंगे. पहले चरण चरण में 45 दिनों के दौरान मकानों और उनमें रहने वाले परिवारों की हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना की जाएगी. जबकि दूसरे चरण में व्यक्तिगत जनगणना फरवरी 2027 में कराई जाएगी. जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्रित की जाएगी. जयपुर जिला प्रशासन के अनुसार स्व-गणना के लिए निर्धारित पोर्टल 1 से 15 मई तक तक सक्रिय रहेगा. इस प्रक्रिया में करीब 10 मिनट का समय लगेगा और इसमें 33 सवालों के जवाब देने होंगे. परिवार का कोई भी एक सदस्य यह फॉर्म भर सकता है. ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद नागरिकों को एक सेल्फ एनुमरेशन आईडी (SE ID) मिलेगी, जिसे बाद में घर-घर आने वाले प्रगणक के साथ साझा करना होगा. यदि आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते हैं तो सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे. प्रगणक आपसे सवाल पूछेगा और जानकारी अपने मोबाइल ऐप पर दर्ज करेगा. जनगणना के लिए आम तौर पर किसी दस्तावेज के प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन सही जानकारी (जैसे जन्म तिथि, आधार नंबर आदि) पास रखना बेहतर रहता है.

पांच स्टेप में समझे कैसे स्वगणना में भाग लें

1. रजिस्ट्रेशनः पोर्टल पर राजस्थान चुनें, परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें.

2. वेरिफिकेशनः अपनी भाषा चुनें, मोबाइल पर आये OTP से खुद को वेरिफाई करे.

3. लोकेशन सेट करेंः जिला और एरिया का पिनकोड डालें. पिनकोड डालते ही मैप खुलेगा. लाल मार्कर खींचकर अपने घर पर सेट करें.

4. सवाल भरेंः लोकेशन तय होने के बाद 33 सवालों की प्रश्नावली खुलेगी, सभी जवाब भरें.

5. फाइनल सबमिटः डेटा जांचकर सबमिट करें, 11 अंकों की SE ID मिलेगी- इसे सेव या स्क्रीनशॉट रखें.

जनगणना के लिए जयपुर में प्रगणक और सुपरवाइजर तैनात

जयपुर जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया की नगर निगम क्षेत्र को छोडकर जयपुर जिले में जनगणना के पहले चरण में अनुमानित 35.54 लाख आबादी को कवर किया जाएगा. इसके लिए 5279 हाउस-लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें 4883 प्रगणक और 793 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं. जिले में कुल 38 चार्ज अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें 20 तहसीलदार, 2 नगर परिषद आयुक्त और 16 अधिशासी अधिकारी शामिल हैं. इसी तरह नगर निगम जयपुर क्षेत्र में करीब 45 लाख आबादी को कवर किया जाएगा. इसके लिए 6500 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं. वहीं आठ हजार के करीब प्रगणक और सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं और 13 चार्ज अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. 600 से 800 लोगों की आबादी और 150 से 180 घरों का एक ब्लॉक बनाया गया है. 6 प्रगणकों पर एक सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है.

तहसील और ग्राम स्तर पर समन्वय कमेटी का गठन

आम नागरिकों के लिए स्व-गणना की सुविधा राजस्थान में 1 मई से 15 मई 2026 तक समर्पित वेब पोर्टल (https://se.census.gov.in) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी. यह वेब पोर्टल अंग्रेजी, हिंदी और 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है यह मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की प्रक्रिया के पूर्व 15 दिनों की अवधि तक आम जनता के लिए खुला रहेगा. इस बार जनगणना में डिजिटल इंडिया पहल के तहत डेटा संग्रहण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा. जनगणना कार्य के सुचारू संचालन के लिए तहसील और ग्राम स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया गया है. तहसील स्तर पर एसडीओ को अध्यक्ष बनाया गया है. ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, शिक्षक और पटवारी को सदस्य बनाया गया है. ये समितियां जनगणना कार्य की निगरानी और जनसहभागिता सुनिश्चित करेंगी.

जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 1 से 15 मई के बीच अधिक से अधिक लोगों को स्व-गणना के लिए प्रेरित करें. प्रशासन मानना हैं की जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि भविष्य की योजनाओं की नींव है. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी नीतियां इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती हैं.