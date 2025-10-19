इस बार की दिवाली है सबसे खास! जानें कब है लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त?

Diwali Pooja Timings: पूरे भारतवर्ष में हर जगह दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. यह पर्व अमावस्या तिथि में लक्ष्मी पूजन के साथ पूरे घरों में रोशनी, समृद्धि और आस्था का प्रतीक है. शाम 7:30 से 7:42 बजे का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, किसान, व्यापारी और छात्र अपने-अपने समयानुसार पूजन कर सकते हैं.

दीपावली खुशियों का प्रतीक

दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भावनाओं, परंपराओं और आस्था का उज्ज्वल प्रतीक है. यह वह समय होता है जब हर घर दीपों की रौशनी से जगमगा उठता है, रिश्तों में मिठास घुलती है और घर-आंगन में समृद्धि की कामना के साथ मां लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है.

दीपावली की तिथि पर संशय

लगातार दूसरे वर्ष भी तिथियों में भिन्नता के कारण कार्तिक मास की अमावस्या पर दिवाली पर्व और लक्ष्मी पूजन को लेकर लोगों में संशय की स्थिति रही. हालांकि, जयपुर के आराध्य देव गोविंददेवजी मंदिर से लेकर उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर और खाटूश्याम जी में दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इस दिन सरकारी कार्यालयों और दफ्तरों में भी अवकाश रहेगा.

20 अक्टूबर को पूजन करना शुभ

विद्वानों के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या प्रदोष काल और संपूर्ण रात्रि रहने के कारण इसी दिन दिवाली पूजन करना शुभ माना गया है. पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि 20 अक्टूबर को अमावस्या तिथि में प्रदोष काल के साथ वृषभ और सिंह लग्न रहेगा. इस दिन दीपावली मनाना शास्त्रसम्मत है.

कब से शुरू होगी अमावस्या तिथि

अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 बजे शुरू होगी और अगले दिन 21 अक्टूबर शाम 5:50 बजे तक रहेगी. पहले दिन अमावस्या प्रदोष और निशीथ काल में होने के कारण 20 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन करना उचित रहेगा. इसके पीछे कारण यह है कि अगले दिन अमावस्या सूर्यास्त के बाद एक घटी पहले ही समाप्त हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी. दिवाली निशीथ कालीन पर्व है और रात में लक्ष्मी पूजन सिंह लग्न में किया जाता है. 20 अक्टूबर की रातभर अमावस्या रहेगी. 21 अक्टूबर को शाम को प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हों तो पहले दिन ही लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ होता है.

क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त

सर्वश्रेष्ठ पूजन मुहूर्त शाम 7:30 से 7:42 बजे तक है. इसमें प्रदोष काल के साथ स्थिर वृषभ लग्न भी रहेगा. सोमवार को वृषभ लग्न शाम 7:18 से रात 9:15 बजे तक रहेगा. अर्धरात्रि बाद सिंह लग्न रात 1:48 बजे से सुबह 4:04 बजे तक रहेगा. विशेष रूप से गृहस्थों के लिए पूजन का सर्वोत्तम समय शाम 7:30:55 से 7:43:06 तक है. किसानों के लिए पूजन का समय शाम 5:50 से 8:24 बजे तक रहेगा. व्यापारियों के लिए दोपहर 3:45 से 3:51 और शाम 4:15 से 5:42 बजे तक, जबकि छात्रों के लिए रात 7:19 से 9:16 बजे तक पूजन करना शुभ रहेगा.

