राजस्थान में दीपावली पर किसानों को 718 करोड़ का तोहफा! जानें कब आएगी PM सम्मान निधि की अगली किस्त

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: दिवाली की रौनक के बीच राजस्थान के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी आई है. धनतेरस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 717.96 करोड़ रुपये जारी किए हैं. यह राशि सीधे 72 लाख से अधिक छोटे और सीमांत किसानों के खातों में पहुंच चुकी है. यह मदद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत बढ़ाई गई सालाना 9,000 रुपये की सहायता का पहला किश्त है. राज्य सरकार ने केंद्र की 6,000 रुपये की राशि में 3,000 रुपये और जोड़कर किसानों को अतिरिक्त सहारा दिया है. यह कदम सूखा प्रभावित राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

राज्य बजट में हुई थी घोषणा

फरवरी 2025 में पेश हुए राज्य बजट 2025-26 में इस योजना की आधिकारिक घोषणा हुई थी. वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा था कि किसानों की समृद्धि सरकार की प्राथमिकता है. कृषि और सिंचाई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए बजट में 2.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जिसमें खेती से जुड़े प्रावधानों को विशेष महत्व दिया गया.

किसानों को मिली अतिरिक्त मदद

पीएम-किसान योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में की थी. इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है ताकि वे बीज, खाद और कीटनाशक जैसी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें. योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये तीन किश्तों में दिए जाते हैं. यह राशि डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के आधार-लिंक्ड खातों में पहुंचती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है. अब तक देशभर में 11 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं.

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से अतिरिक्त राशि

राजस्थान सरकार ने “मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि” के तहत अतिरिक्त 3,000 रुपये जोड़ दिए हैं. पहले यह सहायता 2,000 रुपये थी, जिसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना करने का लक्ष्य रखा गया है. धनतेरस पर जारी पहली किश्त में प्रत्येक पात्र किसान को 3,000 रुपये (केंद्र के 2,000 और राज्य के 1,000) प्राप्त हुए. अगली किश्त फरवरी-मार्च 2026 में जारी होने की संभावना है.

सूखा प्रभावित जिलों को मिलेगी राहत

यह योजना खासकर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे जिलों के लिए वरदान साबित होगी. यहां कम बारिश और सूखे के कारण खेती पर बड़ा असर पड़ता है. अनुमान है कि इस योजना से राज्य के 72 लाख किसान सालाना लगभग 6,480 करोड़ रुपये का लाभ उठाएंगे.

अन्य योजनाओं से भी बढ़ेगी राहत

राज्य सरकार ने किसानों के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं. 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण, 1 लाख किसानों के लिए आधुनिक कृषि उपकरणों पर 300 करोड़ रुपये की सब्सिडी और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत डेयरी किसानों को 150 करोड़ रुपये के बिना ब्याज ऋण देने की योजना है.

किसान संगठनों की प्रतिक्रिया

राजस्थान किसान महासंघ के अध्यक्ष हनुमान राम ने इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह किसानों के लिए बड़ा कदम है, लेकिन उम्मीद है कि अगले बजट में वादा पूरा कर राशि 12,000 रुपये सालाना कर दी जाएगी. उन्होंने उर्वरक सब्सिडी पर डीबीटी लागू करने की भी मांग की.

कौन पा सकता है लाभ

यह योजना दो हेक्टेयर तक भूमि रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए है. परिवार का कोई सदस्य यदि आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी है तो वह अपात्र होगा. किसानों को ई-केवाईसी पूरी करनी होगी ताकि भुगतान में कोई अड़चन न आए.

कैसे करें स्टेटस चेक

पीएम-किसान पोर्टल [pmkisan.gov.in](https://pmkisan.gov.in) पर जाकर ‘फार्मर कॉर्नर’ में ‘नो योर स्टेटस’ पर क्लिक करें. आधार नंबर, मोबाइल या बैंक खाता डालकर स्थिति जांच सकते हैं. ई-केवाईसी वेबसाइट, ऐप या सीएससी सेंटर पर कराई जा सकती है. इसके अलावा हेल्पलाइन 155261 या 011-24300606 पर संपर्क किया जा सकता है.

