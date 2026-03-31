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कोटपूतली के पानेड़ा गांव में तेंदुए का आतंक, दीवार पर सोता दिखा बघेरा, गांव में दहशत

Rajasthan News: कोटपूतली के पानेड़ा गांव में बिजली पावर हाउस के पास दीवार पर बघेरा दिखाई देने से दहशत फैल गई है. यह तेंदुआ दो दिन पहले बकरियों का शिकार भी कर चुका है. रेंजर सतपाल ढीलान के निर्देशन में वन विभाग की टीम बघेरे को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAmit kumar yadav
Published:Mar 31, 2026, 10:41 AM IST | Updated:Mar 31, 2026, 10:41 AM IST

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कोटपूतली के पानेड़ा गांव में तेंदुए का आतंक, दीवार पर सोता दिखा बघेरा, गांव में दहशत

Kotputli News: कोटपूतली क्षेत्र के पानेड़ा गांव में पिछले कुछ दिनों से एक बघेरे (तेंदुए) के मूवमेंट ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है. बीती रात बघेरे को गांव के बिजली पावर हाउस के पास एक दीवार पर आराम फरमाते देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

दीवार पर आराम
जानकारी के अनुसार, देर रात जब ग्रामीणों की नजर पावर हाउस के सामने वाली दीवार पर पड़ी, तो वहां बघेरा बैठा हुआ नजर आया. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां एकत्रित हो गए. कुछ साहसी ग्रामीणों ने मोबाइल से बघेरे का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि यह बघेरा दो दिन पहले भी गांव में घुसकर बकरियों का शिकार कर चुका है. हिंसक जानवर के बार-बार आबादी क्षेत्र में आने से लोग दहशत में हैं.

घरों में कैद हुए बच्चे और महिलाएं
बघेरे की मौजूदगी ने गांव की सामान्य जिंदगी को पटरी से उतार दिया है.बता दें कि हमले के डर से महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं. शाम ढलते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है. ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि बघेरे को जल्द से जल्द पिंजरा लगाकर पकड़ा जाए या उसे घने जंगल में खदेड़ा जाए ताकि कोई जनहानि न हो.

वन विभाग की रेस्क्यू टीम मुस्तैद
मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग के रेंजर सतपाल ढीलान को सूचना दी.सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पदचिह्नों (Pugmarks) के आधार पर बघेरे की लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई है. रेंजर ने ग्रामीणों को अकेले खेतों में न जाने और रात के समय सतर्क रहने की सलाह दी है.

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