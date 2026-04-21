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KVS 3rd Lottery 2026: राजस्थान के जयपुर-जोधपुर समेत इन जिलों में लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें नाम

KVS 3rd Lottery List 2026: KVS ने 2026-27 के लिए बालवाटिका और कक्षा 1 की तीसरी लॉटरी लिस्ट जारी कर दी है. सभी प्रोविजनल चयन और वेटिंग लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध हैं. 20 मार्च–2 अप्रैल के बीच आवेदन करने वाले अभिभावक वेबसाइट पर एडमिशन स्टेटस चेक कर सकते हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 21, 2026, 02:55 PM|Updated: Apr 21, 2026, 02:55 PM
KVS 3rd Lottery 2026: राजस्थान के जयपुर-जोधपुर समेत इन जिलों में लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें नाम
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KVS Admission List 2026: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए तीसरी लॉटरी सूची आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है. इससे उन हजारों अभिभावकों को राहत मिली है जो अपने बच्चों के बालवाटिका और कक्षा 1 में दाखिले का इंतजार कर रहे थे. इससे पहले संगठन ने 8 अप्रैल को बालवाटिका की लॉटरी सूची जारी की थी, जबकि 9 अप्रैल 2026 को कक्षा 1 के परिणाम घोषित किए गए थे. वहीं असम, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में, जहां आम चुनावों के कारण प्रक्रिया में देरी हुई, वहां के परिणाम 10 अप्रैल को जारी किए गए. अब 21 अप्रैल तक सभी प्रोविजनल चयन सूची और वेटिंग लिस्ट अपलोड कर दी गई हैं, जिन्हें ऑनलाइन देखा जा सकता है.

जिन अभिभावकों ने 20 मार्च से 2 अप्रैल के बीच ऑनलाइन आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक KVS वेबसाइट के माध्यम से अपने बच्चे के एडमिशन की स्थिति आसानी से जांच सकते हैं.

KVS लॉटरी सिस्टम कैसे काम करता है?
केंद्रीय विद्यालयों में बालवाटिका और कक्षा 1 में प्रवेश कंप्यूटर आधारित लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाता है. इसका मकसद पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है. इस साल की प्रक्रिया निम्नलिखित है.

वर्गीकरण: 2 अप्रैल को आवेदन बंद होने के बाद सभी फॉर्म को RTE, सेवा प्राथमिकता और आरक्षित कोटा जैसी श्रेणियों में बांटा गया.
रैंडम चयन: हर श्रेणी में कंप्यूटर के जरिए लॉटरी निकाली गई, जिसमें उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह रैंडम तरीके से हुआ.
परिणाम जारी: इसके बाद प्रोविजनल चयन सूची और वेटिंग लिस्ट तैयार कर तय तारीखों पर जारी की गई.

कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए होता है, जो उपलब्ध सीटों पर निर्भर करता है. इनकी सूची अलग से जारी की जाती है. वहीं कक्षा 11 में दाखिले की प्रक्रिया CBSE कक्षा 10 के परिणाम आने के बाद शुरू होगी.

KVS दूसरी एडमिशन लिस्ट 2026 कैसे देखें?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं.
“Admission 2026-27 Second Provisional Selection List” लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद अपना राज्य, शहर और संबंधित केंद्रीय विद्यालय चुनें.
सूची खुलने के बाद Ctrl+F दबाकर अपने बच्चे का नाम आसानी से खोज सकते हैं.

इस तरह अभिभावक घर बैठे ही एडमिशन से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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