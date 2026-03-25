राजस्थान के हज यात्रियों के लिए अलर्ट! 31 मार्च तक नहीं की तीसरी किश्त जमा तो यात्रा हो सकती है रद्द

Rajasthan Haj Yatra: हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई, ने हज यात्रियों के लिए तीसरी किश्त जमा करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कमेटी के अनुसार, सभी हज यात्रियों को अपने एम्बार्केशन प्वाइंट के अनुसार तय राशि 31 मार्च 2026 तक जमा करानी होगी. अहमदाबाद से हज करने वाले यात्रियों के लिए यह राशि 55,900 रुपये, दिल्ली से 69,300 रुपये, जयपुर से 74,750 रुपये और मुंबई से हज करने वालों के लिए 62,950 रुपये निर्धारित की गई है.

हज राशि में हज यात्री का जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, हज सुविधा स्मार्ट वॉच, रोमिंग डाटा सहित सिम की लागत भी शामिल है. इसके अलावा, यदि हाजी कुर्बानी हज कमेटी के माध्यम से करने का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें प्रति हाजी 17,280 रुपये अतिरिक्त जमा करने होंगे. शिया हज यात्रियों के लिए, यदि उन्होंने जोहफा मीकात और वाया जद्दा यात्रा चुनी है, तो उन्हें प्रति हाजी 5,520 रुपये अतिरिक्त देना होगा.

जिन हज यात्रियों को रूबात में ठहरने की अनुमति दी गई है, उनके आवास संबंधी अतिरिक्त भुगतान बाद में रिफंड कर दिए जाएंगे. हज कमेटी की वेबसाइट https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan">Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

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