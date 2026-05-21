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राजस्थान में इस दिन धमाकेदार एंट्री लेगा मानसून, लोगों की झुलसती गर्मी से मिलेगी राहत!

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में 2021-25 में मानसून उतार-चढ़ाव भरा रहा. 2021-117%, 2022-137% (ज्यादा बारिश), 2023 असमान, 2024-156% और 2025-164% (रिकॉर्ड). 2026 में केरल में 26 मई व राजस्थान में 20 जून तक मानसून पहुंचने का अनुमान है, गर्मी से राहत मिलेगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPreeti tanwar
Published: May 21, 2026, 06:04 PM|Updated: May 21, 2026, 06:04 PM
राजस्थान में इस दिन धमाकेदार एंट्री लेगा मानसून, लोगों की झुलसती गर्मी से मिलेगी राहत!
Image Credit: AI IMAGE

Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून हर साल कुछ अलग अंदाज में आता है और असर दिखाता है. इस दौरान कहीं राहत, तो कहीं आफत नजर आती है. इस बार 26 मई से जहां मानसून केरला में दस्तक देने जा रहा है. तो अनुमानित 20 जून के आसपास राजस्थान में मानसून एक्टिव होगा पिछले 5 साल यानी 2021 से 2025 तक के आंकड़ों पर नजर डालें, तो तस्वीर बेहद दिलचस्प और बदलती हुई नजर आती है. जानिए बीते 5 साल में कैसा रहा मानसून. किन सालों में ज्यादा बारिश हुई, किन जिलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा और 2026 के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं.

अगर 2021 और 2022 की बात करें, तो दोनों सालों में मानसून सामान्य से बेहतर रहा. 2021 में कुल 117 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई, जिसे सामान्य श्रेणी में रखा गया. वहीं 2022 में यह बढ़कर 137 प्रतिशत तक पहुंच गई और एक्सेस कैटेगरी में चली गई. 2021 में मानसून समय से पहले आया, लेकिन पूरे प्रदेश में फैलने में देरी हुई. वहीं 2022 में मानसून भले देरी से आया, लेकिन तेजी से सक्रिय होकर पूरे प्रदेश में फैल गया. 2022 में खास बात यह रही कि किसी भी जिले में कम बारिश दर्ज नहीं हुई, जो इसे एक संतुलित और राहत भरा साल बनाता है.

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साल 2023 मानसून के लिहाज से असमान और चुनौतीपूर्ण रहा. कुल 115 प्रतिशत बारिश के साथ यह साल सामान्य श्रेणी में रहा, लेकिन महीनेवार पैटर्न ने चिंता बढ़ाई. जून और जुलाई में जहां अच्छी बारिश हुई, वहीं अगस्त में सिर्फ 20 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई, जो इतिहास के सबसे सूखे अगस्त में से एक रहा. हालांकि ‘बिपरजॉय’ चक्रवात के कारण दक्षिण राजस्थान में भारी बारिश हुई और कई जगह रिकॉर्ड टूटे. यानी 2023 में मानसून ने एक तरफ राहत दी, तो दूसरी तरफ सूखे जैसे हालात भी पैदा किए.

साल 2024 में मानसून ने फिर जोरदार वापसी की. प्रदेश में 156 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई, जो एक्सेस कैटेगरी में आती है. अगस्त 2024 खास तौर पर बेहद बारिश वाला रहा और यह इतिहास का दूसरा सबसे ज्यादा बारिश वाला अगस्त बना. पूर्वी राजस्थान में 147 प्रतिशत और पश्चिमी राजस्थान में 171 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई. हालांकि मानसून की विदाई इस बार देरी से हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव और अन्य समस्याएं भी सामने आईं.

साल 2025 राजस्थान के मानसून इतिहास में खास जगह रखता है. इस साल 164 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 100 सालों में दूसरी सबसे ज्यादा है. मानसून समय से पहले पूरे प्रदेश में फैल गया और सितंबर में 182 प्रतिशत बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. 33 में से 20 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि बारां और सवाई माधोपुर सबसे ज्यादा प्रभावित रहे. हालांकि जुलाई में बारिश कम रही, लेकिन बाद के महीनों ने इसकी भरपाई कर दी. 2025 का मानसून राहत के साथ-साथ कई इलाकों में आफत भी बनकर सामने आया.

अब बात मानसून 2026 की, की जाएं तो मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून की शुरूआत 5 दिन पहले हो रही है. जहां केरला में मानसून एंट्री की औसत दिनांक 1 जून थी, और राजस्थान के लिए 25 जून. वहीं मानसून 5 दिन पहले 26 मई को ही केरला में दस्तक देगा और राजस्थान तक पहुंचने में लगभग 25 दिन का समय लगता है. तो राजस्थान में भी मानसून 5 दिन पहले 20 जून को ही पहुंचने का अनुमान है. जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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