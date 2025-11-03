Zee Rajasthan
क्या बस संचालकों की सीएम और डिप्टी CM से मुलाकात के बाद मिलेगा कोई हल?

Rajasthan News: राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है. बस संचालकों ने सीएम भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की. सरकार ने सुरक्षा नियमों से समझौता न करने की बात कही. 8 हजार बसें बंद, 3.2 लाख यात्री प्रभावित.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kashi Ram
Published: Nov 03, 2025, 12:54 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 12:54 PM IST

Jaipur Bus Sleeper Hadtal: राजस्थान में पिछले 3 दिनों से जारी स्लीपर बसों की हड़ताल को लेकर अभी समाधान नहीं निकल सका है. बस संचालकों के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज सीएम भजनलाल शर्मा को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. इसके बाद डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की. बस संचालकों ने अधिक राशि के चालान होने और कमियां सुधारने के लिए समय नहीं देने की बात कही. इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता. जिस तरह से बसों में हादसे बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर यात्री सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. केवल उन्हीं बसों पर कार्रवाई की जा रही है, जिन बसों में सुरक्षा मानकों की पालना नहीं की गई है. 1 से डेढ़ लाख राशि के चालान वाले मामलों को लेकर बोले कि ऐसे मामलों की मैंने जानकारी मांगी है. वहीं बस संचालकों ने वार्ता के बाद समाधान की उम्मीद जताई है.

बस हड़ताल की बड़ी बातें
राजस्थान में स्लीपर श्रेणी की करीब 8 हजार बसें पिछले तीन दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे रोजाना करीब 3 लाख 20 हजार यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. सिर्फ जयपुर में ही एक हजार से ज्यादा बसें बंद हैं, जिसके चलते लगभग 40 हजार लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे. बस संचालकों ने अधिक चालान राशि और सुधार के लिए समय न मिलने का मुद्दा उठाया है. 1 नवंबर से शुरू हुई इस हड़ताल में अब अन्य संगठन भी शामिल होने की तैयारी में हैं.

स्टेज कैरिज यूनियन बन सकता है आंदोलन का हिस्सा
स्टेज कैरिज यूनियन के सत्यनारायण साहू ने भी बस संचालकों को समर्थन दे दिया है. बताया जा रहा है कि 4 नवंबर से स्टेज कैरिज और लोक परिवहन बसें भी इस आंदोलन का हिस्सा बन सकती हैं. यदि ऐसा हुआ तो करीब 30 हजार और बसें हड़ताल में शामिल हो जाएंगी. वहीं, राज्य सरकार ने साफ कहा है कि बसों पर कार्रवाई जारी रहेगी और यात्री सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा.

