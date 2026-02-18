Zee Rajasthan
लॉरेंस गैंग का 'जिगर का छल्ला' लाया गया राजस्थान, जांच में होंगे कई अहम खुलासे

Rajasthan News: रोहतक जेल में बंद लखविंदर उर्फ लाखा को प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाया गया. वह लॉरेंस गैंग के लिए विदेश में बैठकर डब्बा कॉलिंग से रंगदारी करवाता था. अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद STF ने पकड़ा. अब जयपुर में पूछताछ जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 18, 2026, 02:29 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 02:29 PM IST

लॉरेंस गैंग का 'जिगर का छल्ला' लाया गया राजस्थान, जांच में होंगे कई अहम खुलासे

Jaipur News: हरियाणा की रोहतक जेल में बंद कुख्यात बदमाश लखविंदर उर्फ लाखा को अब प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाया गया है. जयपुर नॉर्थ पुलिस उसे राजस्थान में दर्ज मामलों की जांच के लिए लेकर आई है. पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा था और ‘डब्बा कॉलिंग’ के जरिए रंगदारी की वारदातों को अंजाम दिलवाने में भूमिका निभाता था.

लखविंदर पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था. वह गैंगस्टर Lawrence Bishnoi के नेटवर्क से जुड़ा माना जाता है और खासतौर पर उसके भाई अनमोल के संपर्क में था. जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी विदेश में बैठकर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में व्यापारियों को धमकी भरे कॉल करवाता था.

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, लखविंदर पहले दिल्ली से फरार होकर पुर्तगाल पहुंचा था. वहां कुछ समय रहने के बाद वह डंकी रूट के जरिए मेक्सिको होते हुए कैलिफोर्निया (अमेरिका) पहुंच गया. बताया जाता है कि उसे गैंग के सदस्य सम्पत नेहरा ने विदेश भिजवाया था. विदेश में रहते हुए भी वह लगातार गैंग की गतिविधियों में सक्रिय रहा.

पिछले साल सितंबर में उसे अमेरिका से डिपोर्ट किया गया. दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हरियाणा एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उसे रोहतक जेल भेजा गया. अब जयपुर पुलिस उसे यहां दर्ज रंगदारी के एक मामले में पूछताछ के लिए लेकर आई है. बताया जा रहा है कि विद्याधर नगर इलाके के एक व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में उसका नाम सामने आया था.

एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार लखविंदर साल 2022 से अमेरिका में रहकर गैंग की गतिविधियां संचालित कर रहा था. वह अनमोल के निर्देश पर रंगदारी, वसूली, जान से मारने की धमकी और फायरिंग जैसी घटनाओं में शामिल रहा. हरियाणा के सोनीपत, रोहतक, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिलों में उसके खिलाफ कुल छह मामले दर्ज हैं. पंजाब और राजस्थान में भी उसके खिलाफ केस चल रहे हैं.

जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ पहले लुकआउट सर्कुलर जारी किया था. बाद में दिसंबर 2024 में रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ. अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका से इस तरह का डिपोर्टेशन एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले थाईलैंड, कंबोडिया और यूएई से अपराधियों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन अमेरिका से यह पहला बड़ा मामला है.

जयपुर पुलिस अब लखविंदर से पूछताछ कर रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि उससे शहर के व्यापारियों से जुड़ी रंगदारी के मामलों में अहम खुलासे हो सकते हैं. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि विदेश में रहते हुए वह किन-किन लोगों के संपर्क में था और किस तरह से कॉलिंग नेटवर्क संचालित करता था.

