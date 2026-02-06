लेक्चरर सुसाइड मामले में धरना हुआ समाप्त, सरकार परिवार की सारी मांगे मानने पर हुआ मजबूर

Jaipur News: जयपुर में लेक्चरर मनोहरलाल भादू के सुसाइड मामले में SMS अस्पताल मोर्चरी के बाहर चल रहे धरने को आज समाप्त कर दिया गया. परिवार की मांगों को सरकार और प्रशासन ने मान लिया. इसमें मृतक के खिलाफ सुसाइड नोट में नाम लिए गए अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, निलंबन काल का पूरा वेतन और भत्ते देने, मुआवजा राशि उपलब्ध कराने और विधवा को अनुकंपा पर नौकरी देने की मांगें शामिल थीं. धरना खत्म होने के बाद परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया और राहत जताई.

मनोहरलाल भादू के परिजन कल से धरने पर बैठे थे. परिवार का कहना था कि मृतक पर एसओजी के दो अधिकारियों द्वारा लगातार मानसिक दबाव डाला जा रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी मामले में किसी के पकड़े जाने पर मनोहर का नाम जबरन जोड़ा जाता था. मृतक ने सुसाइड नोट में खुद को निर्दोष बताया था और अधिकारियों के रवैये के खिलाफ शिकायत की थी.

धरने में आज पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई शामिल हुए और परिजनों को आश्वासन दिया कि परिवार की मांगों को पूरा किया जाएगा. उन्होंने पुलिस से कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए. मंत्री ने कहा कि मृतक के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और तीन छोटे बच्चे हैं, इसलिए विधवा को नौकरी और बकाया भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए.

परिवार ने बताया कि मनोहरलाल भादू 35 वर्ष के थे और जालोर जिले के सांचौर निवासी थे. उनके तीन बच्चे हैं और पत्नी के साथ गांव में रहते थे. निलंबन के बाद वह जयपुर महेश नगर में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे. बुधवार को उन्होंने अर्जुन नगर रेलवे फाटक के पास ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी.

परिजनों और नेताओं ने इस मामले को केवल आत्महत्या नहीं, बल्कि अधिकारियों द्वारा दिए गए मानसिक दबाव का नतीजा बताया. कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निष्पक्ष जांच की मांग की. वहीं, आरयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने कहा कि पीड़ित को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा.

मृतक के चचेरे भाई पूनमाराम ने बताया कि सरकार की ओर से चार लोगों का प्रतिनिधिमंडल मंत्री केके विश्नोई से वार्ता के लिए गया और परिवार की मांगों को पूरी तरह स्वीकार किया गया. इसके बाद धरना समाप्त हुआ. अब परिवार को राहत मिली है और सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने की बात कही गई है.

