Jaipur Leopard: बस्सी में फिर दिखा प्यासा पैंथर, ग्रामीणों में दहशत! कैमरे में कैद हुआ वीडियो

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के बस्सी क्षेत्र में एक बार फिर वन्यजीवों की मूवमेंट ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. रात को एक बार फिर से नईनाथ धाम के पास देर रात एक पैंथर दिखाई दिया, जो घुमाव के पास बनी पानी की टंकी से पानी पीकर जंगल की ओर लौट गया. गश्त कर रही पुलिस टीम ने अपने मोबाइल कैमरे में पैंथर का विडियो रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में पैंथर पानी की टंकी के पास बनी होद में पानी पीकर जंगल क्षेत्र में लौटता नजर आ रहा है.

पहले भी नजर आया था पैंथर

कुछ दिनों पहले भी यहां पैंथर पानी की टंकी के पास नजर आया था. क्षेत्र में लगातार तेंदुए समेत जंगली जानवरों के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत है. स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह इलाका ग्रामीण आवाजाही और श्रद्धालुओं की आम राह है, ऐसे में पैंथर की मौजूदगी से लोग दहशत में है. ग्रामीणों का कहना है कि भोजन और पानी की तलाश में पैंथर जैसे जंगली जानवर आबादी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाएं.

