Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ठाकुरजी के दरबार से इस बार रंग नहीं… गोविंददेवजी मंदिर में आखिर क्यों फीका पड़ा फागोत्सव?

Rajasthan News: जयपुर में ठाकुरजी के दरबार का फागोत्सव इस बार फीका नजर आया. ना शेड्यूल जारी हुआ, ना प्रचार-प्रसार. पास सिस्टम और समय सीमा से कलाकार व भक्त नाराज हैं. चौक में रंग खेलने पर रोक से परंपरा पर सवाल उठ रहे हैं और श्रद्धालुओं में मायूसी साफ दिख रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDeepak Goyal
Published:Feb 26, 2026, 06:22 PM IST | Updated:Feb 26, 2026, 06:22 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं कांजी वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Kanji Vada

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं कांजी वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

लगातार बढ़ रहे सोने-चांदी की कीमतों पर आज लगे ब्रेक, जानें कितने रुपये गिरे गोल्ड-सिल्वर
7 Photos
jaipur gold silver rate

लगातार बढ़ रहे सोने-चांदी की कीमतों पर आज लगे ब्रेक, जानें कितने रुपये गिरे गोल्ड-सिल्वर

राजस्थान की सड़कों पर दौड़ेंगी 9 से 12 मीटर लंबी PM ई-बसें, अप्रैल से होंगी शुरू
6 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान की सड़कों पर दौड़ेंगी 9 से 12 मीटर लंबी PM ई-बसें, अप्रैल से होंगी शुरू

राजस्थान में गर्मी की दस्तक! बाड़मेर में 36 डिग्री के पार पहुंचा तापमान
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में गर्मी की दस्तक! बाड़मेर में 36 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

ठाकुरजी के दरबार से इस बार रंग नहीं… गोविंददेवजी मंदिर में आखिर क्यों फीका पड़ा फागोत्सव?

Govind Dev Ji Mandir: जयपुर में ठाकुरजी के दरबार से इस बार रंग नहीं… सवाल उड़ रहे हैं. फाग उत्सव चल रहा है… कलाकार मंच पर हैं… भजन भी हो रहे हैं… लेकिन भक्त नदारद हैं…और परंपराएं भी. आराध्य देव के दरबार में ना कोई शेड्यूल जारी हुआ… ना प्रचार-प्रसार…ऊपर से पास सिस्टम और टाइम लिमिट की पाबंदी ने भक्ति को भी ‘स्लॉट’ में बांध दिया है. सवाल बड़ा है क्या अब गोविंद के दरबार में फाग भी ‘वीआईपी’ हो गया है. कभी जिस चौक में भक्त ठाकुरजी संग रंग खेलते थे, वहां अब मनाही है…और जिन वृंदावन की होली दुनिया में मिसाल है…उसी परंपरा के प्रतीक जयपुर में रंग खेलने पर रोक क्यों. आखिर क्यों इस बार गोविंद के दरबार में फाग के रंग फीके पड़ गए हैं.

शहर के आराध्य देव के दरबार में इन दिनों फाग के रंग तो बिखर रहे हैं, लेकिन रंगों के इस उत्सव पर इस बार मायूसी की परत साफ नजर आ रही है. सदियों से भक्तों और कलाकारों के उत्साह से गुलजार रहने वाला फागोत्सव इस बार मंदिर प्रबंधन की कार्यशैली को लेकर उठे सवालों के बीच फीका पड़ता दिखाई दे रहा है. भक्तों और कलाकारों का आरोप है कि इस वर्ष न तो फागोत्सव का कोई आधिकारिक शेड्यूल जारी किया गया और न ही किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार किया गया. परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को यह तक जानकारी नहीं मिल सकी कि ठाकुरजी के दरबार में फागोत्सव के आयोजन चल रहे हैं. पिछले वर्षों की तुलना में इस बार भक्तों की उपस्थिति बहुत कम देखी गई.

आयोजकों-कलाकारों को इस बार निर्धारित समय सीमा में बांधा
फागोत्सव में वर्षों से अपनी प्रस्तुतियों से वातावरण को भक्तिमय बनाने वाले कलाकारों को भी इस बार निर्धारित समय सीमा में बांध दिया गया. जिन कलाकारों को पहले घंटों तक भजन, फाग और नृत्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलता था, उन्हें अब सीमित समय में मंच छोड़ना पड़ रहा है. पहले ही दिन स्थिति तब असहज हो गई जब पद्मश्री गुलाबो ने अपनी प्रस्तुति प्रारंभ की. आरोप है कि निर्धारित समय समाप्त होने का हवाला देते हुए मंदिर प्रबंधन ने सत्संग भवन की बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिसके बाद कलाकारों को बिना ध्वनि व्यवस्था के ही कार्यक्रम पूरा करना पड़ा. इस घटना ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भी आहत किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सत्संग भवन का बड़ा हाल, लेकिन बैठने के लोग लोग नही
सत्संग भवन का विशाल हाल इस बार आधा खाली नजर आया. जहां पहले फागोत्सव में कदम रखने की जगह नहीं मिलती थी, वहीं अब लोगों का इंतजार किया जा रहा है. भले ही लोगों की संख्या कम हो लेकिन VIP आगे बैठने के लिए पास प्रणाली लागू कर दी गई है.

चौक में रंगों पर रोक, परंपरा पर प्रश्न
सबसे बड़ा विवाद उस ऐतिहासिक परंपरा को लेकर है, जिसमें सदियों से मंदिर चौक में ठाकुरजी के साथ प्रजा होली खेलती आई है. श्रद्धालुओं का दावा है कि महाराजा सवाई जयसिंह के समय से चली आ रही इस परंपरा को अब सख्ती से रोका जा रहा है. भक्त यह भी याद दिलाते हैं कि गोविंददेवजी को जिस वृंदावन से जयपुर लाया गया, वहां की होली विश्वविख्यात है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु रंग खेलने पहुंचते हैं. ऐसे में जयपुर में होली खेलने पर प्रतिबंध को लेकर दर्शनार्थियों में गहरी नाराजगी है.

आस्था बनाम प्रशासन?
प्रश्न यह उठ रहा है कि क्या व्यवस्थाओं के नाम पर परंपराओं को सीमित किया जा सकता है? क्या आस्था के उत्सव में संवाद की जगह एकतरफा निर्णय लेने से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत नहीं होंगी. फागोत्सव केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम और समर्पण का उत्सव है. ऐसे में यदि व्यवस्थाएं ही आस्था पर भारी पड़ने लगें, तो यह चिंता का विषय है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news