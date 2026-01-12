Zee Rajasthan
साहित्य के महाकुंभ लिटरेचर फेस्टिवल का 15 से होगा आगाज, बांग्लादेश-वेनेजुएला के साहित्यकार JLF में लेंगे हिस्सा

Rajasthan News: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण 15 से 19 जनवरी तक जयपुर में होगा. 6 मंचों पर 350 से अधिक वक्ता साहित्य, राजनीति, तकनीक, AI और वैश्विक मुद्दों पर संवाद करेंगे. नोबेल विजेता और अंतरराष्ट्रीय हस्तियां भी शामिल होंगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 12, 2026, 10:13 PM IST | Updated: Jan 12, 2026, 10:13 PM IST

साहित्य के महाकुंभ लिटरेचर फेस्टिवल का 15 से होगा आगाज, बांग्लादेश-वेनेजुएला के साहित्यकार JLF में लेंगे हिस्सा

Jaipur Literature Festival: साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण 15 जनवरी से शुरू होगा. जयपुर में 5 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल 19 जनवरी जेएलएन मार्ग के निजी होटल में चलेगा. जिसमें देश विदेश के साहित्य की दुनिया से जुड़ी हस्तियां भी शामिल होगी.

6 मंचों पर 350 से अधिक वक्ता अपने विचार
जयपुर में साहित्य के महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है. 15 जनवरी से साहित्य के मेले में देश विदेश से सितारो लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करेंगे. इस वर्ष फेस्टिवल में 19 वे संस्करण में कुल 6 मंचों पर 350 से अधिक वक्ता अपने विचार साझा करेंगे. कार्यक्रम में साहित्य, राजनीति, कूटनीति, तकनीक, समाज और वैश्विक मुद्दों पर गहन संवाद देखने को मिलेगा. आयोजक संजॉय के. रॉय ने बताया कि इस बार फेस्टिवल में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका ओल्गा टोकारचुक, इंटरनेट के जनक टिम बर्नर्स-ली, शतरंज के ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद और प्रसिद्ध ब्रिटिश कॉमेडियन व लेखक स्टीफन फ्राय सहित कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियां भाग लेंगी. फेस्टिवल में भारतीय भाषाओं और उनकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई तकनीकों पर भी विशेष चर्चाएं होंगी. तकनीक आधारित सत्रों में AI के सामाजिक, रचनात्मक और भविष्यगत प्रभावों पर मंथन किया जाएगा.

युद्ध की स्थितियों पर विशेष चर्चा होगी
आयोजकों के मुताबिक बांग्लादेश, श्रीलंका और वेनेजुएला से भी राजनयिक और लेखक फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा अमेरिका की वर्तमान स्थिति, टैरिफ नीति और ऑपरेशन सिंदूर जैसे समसामयिक विषयों पर भी सत्र आयोजित किए जाएंगे. संजॉय के. रॉय के अनुसार, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्ष और युद्ध की स्थितियों पर भी विशेष चर्चा होगी, ताकि साहित्य और संवाद के माध्यम से शांति और समझ को बढ़ावा दिया जा सके.

साहित्यकारों के लिए मंच तैयार
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 एक बार फिर साहित्य और विचारों के वैश्विक मंच के रूप में उभरने को तैयार है, जहां देश-विदेश की नामचीन हस्तियां अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करेंगी.

