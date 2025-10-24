Rajasthan News Live: दो दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार पकड़ेगा जोर

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. रक्षा मंत्री दो दिवसीय जैसलमेर दौरे पर हैं. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर आर्मी कैंट पहुंचे. भजनलाल सरकार विकसित राजस्थान के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ेगी. बिहार चुनाव प्रचार में अब जोर पकड़ने लगा है और राजस्थान से बिहार चुनाव में भाजपा ने अपनी टीम में भेजना शुरू कर दिया है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 24 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है.दो दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे रक्षा मंत्री आर्मी कैंट में आयोजित आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे. साथ ही आर्मी वॉर म्यूजियम में 'शौर्य पार्क' और 'कैक्टस पार्क' का उद्घाटन करेंगे. संगठन सृजन अभियान की जिलेवार रिपोर्ट लेकर सभी पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंचेंगे. एआईसीसी में महत्वपूर्ण बैठक होगी. दिवाली पर्व के बाद मनाए जाने वाले बिहार-यूपी का प्रमुख पर्व डाला छठ 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ शुरू होगा. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.