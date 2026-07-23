/JDA के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा! ग्रीन वैली पर बवाल, सड़क पर उतरे लोग

Amer JDA Action: जयपुर के आमेर क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा सामने आया है. बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रवासी मौके पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे. लोगों का आरोप है कि हाईवे चौड़ीकरण से जुड़े नियमों और राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए JDA सड़क के पास ग्रीन वैली विकसित कर रहा है. प्रदर्शनकारियों ने निर्माण कार्य तुरंत रोकने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

हाईवे चौड़ीकरण को लेकर उठाए सवाल

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार संबंधित हाईवे की चौड़ाई 45 मीटर की जानी है. इसके बावजूद JDA सड़क से करीब 12 मीटर की दूरी पर ग्रीन वैली विकसित करने का काम कर रहा है. लोगों का कहना है कि अगर यहां स्थायी निर्माण या ग्रीन वैली तैयार कर दी गई तो भविष्य में हाईवे चौड़ा करने का काम प्रभावित हो सकता है.

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घरों तक पहुंचने का रास्ता बंद होने का आरोप

स्थानीय लोगों ने बताया कि ग्रीन वैली के निर्माण के कारण उनके घरों तक आने-जाने का रास्ता भी प्रभावित हो रहा है. उनका कहना है कि यदि यह काम इसी तरह जारी रहा तो कई परिवारों का आवागमन मुश्किल हो जाएगा. लोगों का आरोप है कि बिना स्थानीय निवासियों की सुविधा और जरूरतों को ध्यान में रखे निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी.

बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, किया जोरदार प्रदर्शन

मामले को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने JDA के खिलाफ नारेबाजी की और निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी आपत्तियों के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

प्रशासन पर मनमानी का लगाया आरोप

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन स्थानीय लोगों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है. उनका कहना है कि बार-बार आपत्ति जताने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही और नियमों को नजरअंदाज कर मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है. लोगों ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाए.

मांगें नहीं मानी गईं तो होगा बड़ा आंदोलन

स्थानीय लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य नहीं रोका गया और उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से आमजन के हितों को प्राथमिकता देने, नियमों का पालन करने और हाईवे चौड़ीकरण की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की अपील की है. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में लोगों की नाराजगी बनी हुई है.