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JDA के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा! ग्रीन वैली पर बवाल, सड़क पर उतरे लोग

Rajasthan News: आमेर में JDA के ग्रीन वैली निर्माण का लोगों ने विरोध किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि HC के 45 मीटर हाईवे चौड़ीकरण निर्देशों की अनदेखी की जा रही है. लोगों ने रास्ता बंद होने की शिकायत करते हुए निर्माण रोकने, निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 23, 2026, 03:54 PM|Updated: Jul 23, 2026, 03:54 PM
JDA के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा! ग्रीन वैली पर बवाल, सड़क पर उतरे लोग
Image Credit: आमेर में जेडीए की ग्रीन वैली का स्थानीय लोगों ने किया विरोध.

Amer JDA Action: जयपुर के आमेर क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा सामने आया है. बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रवासी मौके पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे. लोगों का आरोप है कि हाईवे चौड़ीकरण से जुड़े नियमों और राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए JDA सड़क के पास ग्रीन वैली विकसित कर रहा है. प्रदर्शनकारियों ने निर्माण कार्य तुरंत रोकने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

हाईवे चौड़ीकरण को लेकर उठाए सवाल
प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार संबंधित हाईवे की चौड़ाई 45 मीटर की जानी है. इसके बावजूद JDA सड़क से करीब 12 मीटर की दूरी पर ग्रीन वैली विकसित करने का काम कर रहा है. लोगों का कहना है कि अगर यहां स्थायी निर्माण या ग्रीन वैली तैयार कर दी गई तो भविष्य में हाईवे चौड़ा करने का काम प्रभावित हो सकता है.

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घरों तक पहुंचने का रास्ता बंद होने का आरोप
स्थानीय लोगों ने बताया कि ग्रीन वैली के निर्माण के कारण उनके घरों तक आने-जाने का रास्ता भी प्रभावित हो रहा है. उनका कहना है कि यदि यह काम इसी तरह जारी रहा तो कई परिवारों का आवागमन मुश्किल हो जाएगा. लोगों का आरोप है कि बिना स्थानीय निवासियों की सुविधा और जरूरतों को ध्यान में रखे निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी.

बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, किया जोरदार प्रदर्शन
मामले को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने JDA के खिलाफ नारेबाजी की और निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी आपत्तियों के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

प्रशासन पर मनमानी का लगाया आरोप
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन स्थानीय लोगों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है. उनका कहना है कि बार-बार आपत्ति जताने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही और नियमों को नजरअंदाज कर मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है. लोगों ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाए.

मांगें नहीं मानी गईं तो होगा बड़ा आंदोलन
स्थानीय लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य नहीं रोका गया और उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से आमजन के हितों को प्राथमिकता देने, नियमों का पालन करने और हाईवे चौड़ीकरण की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की अपील की है. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में लोगों की नाराजगी बनी हुई है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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