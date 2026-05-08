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जयपुर से जोधपुर तक मिलेगा न्याय! 7.77 लाख केसों पर होगी एक साथ सुनवाई

Rajasthan News: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को पूरे राजस्थान में होगी. हाईकोर्ट जयपुर और जोधपुर समेत सभी अदालतों में करीब 7.77 लाख मामलों के निपटारे के लिए 476 बेंच बनाई गई हैं. कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश करेंगे.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byMahesh pareek
Published: May 08, 2026, 11:08 PM|Updated: May 08, 2026, 11:08 PM
जयपुर से जोधपुर तक मिलेगा न्याय! 7.77 लाख केसों पर होगी एक साथ सुनवाई
Image Credit: Rajasthan Lok Adalat

Rajasthan Lok Adalat: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को पूरे प्रदेश में किया जाएगा. यह आयोजन आम लोगों को जल्दी और आसान तरीके से न्याय दिलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. इस बार की लोक अदालत को लेकर न्यायिक स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में मामलों को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है.

हाईकोर्ट के नए भवन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 8:30 बजे किया जाएगा. इस मौके पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. वहीं हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर में सुबह 10 बजे जस्टिस सीएस शर्मा इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन करेंगे. दोनों स्थानों पर न्यायिक अधिकारियों और वकीलों की मौजूदगी में यह आयोजन होगा.

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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने जानकारी दी कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ, जयपुर पीठ के साथ-साथ प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में एक साथ किया जाएगा. इसके लिए न्यायालयों में विशेष व्यवस्था की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा एक ही दिन में हो सके.

इस बार हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर पीठ में 3-3 बेंचों का गठन किया गया है. वहीं पूरे प्रदेश की अदालतों में कुल 476 बेंचें बनाई गई हैं, जो मामलों की सुनवाई करेंगी. लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के 5,19,645 मामलों के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित 2,57,736 मामलों को भी शामिल किया गया है. इस तरह कुल करीब 7,77,381 मामलों को निस्तारण के लिए लोक अदालत में रखा गया है.

इन सभी मामलों का निस्तारण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा. इसका मकसद यह है कि लोगों को बार-बार अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें और विवादों का समाधान आपसी सहमति से जल्दी हो सके. लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य हमेशा से ही सस्ता, सरल और तेज न्याय उपलब्ध कराना रहा है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके.

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हाईकोर्ट जयपुर बेंच के सभी न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रजिस्ट्री के अधिकारी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अधिवक्ता और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे. पूरे राज्य में एक ही दिन में इतने बड़े स्तर पर मामलों का निपटारा न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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