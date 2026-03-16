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जयपुर में सिलेंडर के लिए जंग! एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें

Jaipur News: जयपुर में इन दिनों गैस सिलेंडर एक जंग बन गया है. एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग करना भी आसान नहीं रह गया है.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 16, 2026, 07:43 PM IST | Updated:Mar 16, 2026, 07:43 PM IST

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जयपुर में सिलेंडर के लिए जंग! एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें

Jaipur News: राजधानी जयपुर में इन दिनों गैस सिलेंडर सिर्फ रसोई की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों के लिए रोज की जंग बन गया है. हालात ऐसे हैं कि महिलाएं हों या पुरुष, सब सुबह-सुबह कामधंधे छोड़कर गैस एजेंसियों और डंपिंग पॉइंट पर लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं. बुकिंग करने के लिए लोग देर रात तक जाग रहे हैं लेकिन इसके बाद भी सिलेंडर मिलना तय नहीं है. कंपनियां कह रही हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, प्रशासन अफवाह नहीं फैलाने की अपील कर रहा है लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बता रही है.

एजेंसी-एजेंसी भटक रहे लोग

एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें हैं, कहीं ट्रकों से सीधे सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, तो कहीं लोग बुकिंग के बाद भी एजेंसी-एजेंसी भटक रहे हैं. सवाल यही है कि अगर सप्लाई पर्याप्त है, तो फिर जयपुर में गैस सिलेंडर के लिए यह लाइनें क्यों लग रही हैं?

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राजधानी जयपुर में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर आम उपभोक्ता के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं रह गया है. शहर के कई इलाकों में लोग सुबह से गैस एजेंसियों और डंपिंग पॉइंट पर कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि महिलाएं और पुरुष अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर घंटों लाइन में लगकर सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं.

बुकिंग के बाद भी समय पर नहीं मिल रहा सिलेंडर

उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग करना भी आसान नहीं रह गया है. कई बार तेल कंपनियों की वेबसाइट या ऐप देर रात या तड़के ही चालू होते हैं, जिसके चलते लोग नींद खराब कर देर रात तक बुकिंग करने की कोशिश करते हैं. इसके बावजूद बुकिंग के बाद भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा. शहर के कई गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं. कई जगह सिलेंडर ट्रकों से सीधे बांटे जा रहे हैं और उपभोक्ता वहीं पहुंचकर सिलेंडर लेने को मजबूर हैं. दिलचस्प बात यह है कि बिल में होम डिलीवरी चार्ज भी शामिल होता है लेकिन इसके बावजूद कई उपभोक्ताओं को खुद एजेंसी या ट्रक तक पहुंचना पड़ रहा है.

कमर्शियल गैस सिलेंडरों की मांग

उधर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की मांग भी बढ़ रही है. हालांकि कई गैस एजेंसियों पर फिलहाल कमर्शियल सिलेंडरों का भी इंतजार किया जा रहा है. दरअसल पिछले करीब एक सप्ताह से आम उपभोक्ता के लिए गैस सिलेंडर मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं लग रहा है. एजेंसियों पर ऑफलाइन पर्चियों का सिस्टम, सीमित स्टॉक और अनिश्चित वितरण व्यवस्था ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

जिम्मेदारो का कहना है कि गैस की सप्लाई पर्याप्त है. इन दावों और जमीनी हकीकत के बीच उपभोक्ता एजेंसी से एजेंसी भटकने को मजबूर हैं. दरअसल किसी भी संकट की स्थिति में प्रशासन के लिए सबसे अहम चीज लोगों का भरोसा बनाए रखना होता है. फिलहाल गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं में असमंजस और चिंता का माहौल नजर आ रहा है.

बहरहाल, जयपुर में गैस सिलेंडर को लेकर बने हालात आम उपभोक्ताओं की परेशानी साफ दिखा रहे हैं. कागज़ों में भले ही सप्लाई सामान्य बताई जा रही हो लेकिन जमीनी स्तर पर लोग एजेंसियों और डंपिंग पॉइंट के चक्कर लगाने को मजबूर हैं. अब देखना यह होगा कि प्रशासन और तेल कंपनियां इस स्थिति को कब तक सामान्य कर पाती हैं, ताकि लोगों को गैस सिलेंडर के लिए घंटों कतारों में खड़ा न रहना पड़े.

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