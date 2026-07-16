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राजस्थान में धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं, जयपुर से लेकर पुष्कर तक भक्ति में डूबे श्रद्धालु

Rajasthan News: राजस्थान में भगवान श्रीजगन्नाथ की रथ यात्राओं का भव्य आयोजन हुआ. जयपुर, राजगढ़, झालरापाटन, उदयपुर और पुष्कर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा. भक्तों ने रथ खींचकर भगवान के दर्शन किए और सुख-समृद्धि की कामना की.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 16, 2026, 11:11 PM|Updated: Jul 16, 2026, 11:11 PM
राजस्थान में धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं, जयपुर से लेकर पुष्कर तक भक्ति में डूबे श्रद्धालु
Image Credit: राजस्थान में निकलीं भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्राएं.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Lord Jagannath Rath Yatra: राजस्थान में भगवान श्रीजगन्नाथ की रथ यात्राओं का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया. राजधानी जयपुर समेत अलवर के राजगढ़, झालावाड़ के झालरापाटन, उदयपुर और तीर्थराज पुष्कर में भगवान जगन्नाथ के रथ नगर भ्रमण पर निकले. हजारों की संख्या में श्रद्धालु इन धार्मिक आयोजनों में शामिल हुए और भगवान के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की.

जयपुर में राज्यपाल और उपमुख्यमंत्री ने की रथ पूजा
राजधानी जयपुर में श्रीजगन्नाथ सेवक समिति की ओर से आयोजित पावन श्रीजगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ. यात्रा से पहले राजस्थान के राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने विधि-विधान से रथ पूजा की और भगवान श्रीजगन्नाथ के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.

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उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि श्रीजगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होकर महाप्रभु के दर्शन और पूजा करने का अवसर मिला. उन्होंने भगवान श्रीजगन्नाथ से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सनातन संस्कृति, आस्था, सेवा और लोककल्याण की भावना को मजबूत करने वाला पर्व है. इस तरह के धार्मिक आयोजन समाज में सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं.

राजस्थान में निकलीं भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्राएं.

राजगढ़ में गंगाबाग तक निकली भव्य रथ यात्रा
अलवर के राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ जी महाराज की भव्य रथ यात्रा निकाली गई. चौपड़ बाजार स्थित जगदीश मंदिर से भगवान जगन्नाथ गरुड़ रूपी रथ पर सवार होकर गंगाबाग के लिए रवाना हुए. यात्रा शुरू होने से पहले भगवान का विधिवत पूजन और संध्या आरती की गई. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान को रथ पर विराजमान किया गया.

बैंड-बाजों और भजन मंडलियों के साथ श्रद्धालुओं ने रथ को खींचा. यात्रा मार्ग पर जगह-जगह जल, ठंडाई और शरबत की व्यवस्था की गई. श्रद्धालु भगवान के जयकारे लगाते हुए रथ के दर्शन करते नजर आए. यात्रा में भगवान मदनमोहन, रामदरबार और राधा-कृष्ण की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं. वहीं वाल्मीकि बस्ती के शक्ति दल ने तलवार और लाठी के करतब दिखाकर लोगों का ध्यान खींचा.

झालरापाटन में 172वीं रथ यात्रा, हाथों से रथ खींचने उमड़े भक्त
झालावाड़ जिले के झालरापाटन में भगवान श्रीमन नारायण की 172वीं रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई. रथ यात्रा के साथ तीन दिवसीय धार्मिक महोत्सव की शुरुआत भी हुई. मंदिर परिसर में भगवान नारायण को हिंडोले में झुलाने के बाद ऐतिहासिक काष्ठ निर्मित रथ में विराजमान किया गया.

भगवान श्रीमन नारायण का रथ श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से खींचा. यात्रा के दौरान शहर भगवान के जयकारों से गूंज उठा. अखाड़ों में बालिकाओं ने तलवारबाजी के शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया. वहीं भगवान शिव के भस्म रमैया नृत्य ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया. रथ यात्रा चंद्रभागा नदी तट पहुंची, जहां आगामी दिनों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे.

राजस्थान में निकलीं भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्राएं.

उदयपुर और पुष्कर में भी दिखा आस्था का अद्भुत नजारा
उदयपुर में भी भगवान जगदीश अपने भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले. शाम करीब 4:15 बजे भगवान जगदीश रजत रथ पर सवार होकर शाही लवाजमे के साथ रवाना हुए. रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और जगह-जगह पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया गया. देर रात यात्रा जगदीश चौक पहुंची.

वहीं तीर्थराज पुष्कर में पहली बार छोटी बस्ती स्थित करीब 200 साल पुराने भगवान जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली गई. जैसे ही भगवान सुसज्जित रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले, पूरा क्षेत्र जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा. श्रद्धालुओं ने रस्सी पकड़कर रथ खींचने को सौभाग्य और पुण्य का प्रतीक माना. पुष्कर के बाजारों और घाटों पर पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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