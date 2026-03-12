आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश की लॉटरी जारी, 6.25 लाख बच्चों की किस्मत का होगा फैसला

Rajasthan RTE Admission: राजस्थान में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है. शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऑनलाइन लॉटरी जारी कर दी है. इसके साथ ही हजारों अभिभावकों को यह उम्मीद बंधी है कि उनके बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिल सकेगा.

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आरटीई के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. सरकार का प्रयास है कि ऐसे परिवारों के बच्चे भी निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर सकें और उन्हें समान शैक्षिक अवसर मिलें. उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने के लिए आरटीई योजना काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

मंत्री ने यह भी बताया कि प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा रहा है. ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के जरिए विद्यार्थियों का चयन किया जा रहा है, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी या पक्षपात की संभावना कम हो जाती है. साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए आवेदन करें.

इस वर्ष आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं. कुल 6 लाख 25 हजार 146 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है. इनमें 3 लाख 29 हजार 165 बालक और 2 लाख 95 हजार 970 बालिकाएं शामिल हैं. इसके अलावा 11 ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों ने भी आवेदन किया है. इससे साफ है कि योजना के प्रति अभिभावकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है.

अभिभावकों को आवेदन के समय अधिकतम पांच विद्यालय चुनने का विकल्प दिया गया था. इसी वजह से कुल 19 लाख 92 हजार 357 ऑनलाइन आवेदन दर्ज किए गए. ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का प्राथमिकता क्रम तय किया गया है. इसी क्रम के आधार पर आगे स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

आरटीई प्रक्रिया के तहत अभिभावकों को 16 मार्च तक विद्यालय चयन क्रम में बदलाव करने का मौका दिया गया है. इसके बाद 17 मार्च को प्रथम चरण का विद्यालय आवंटन किया जाएगा. विद्यालय आवंटन के बाद 17 से 25 मार्च तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा.

यदि पहले चरण में सभी सीटें नहीं भर पाती हैं तो अंतिम चरण में शेष सीटों के लिए भी आवंटन किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यही है कि पात्र बच्चों को समय पर प्रवेश मिल सके और वे बिना आर्थिक बोझ के बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें.

