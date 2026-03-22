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राजस्थान में शादी पर गहराया LPG गैस संकट, गर्म खाने का मैन्यू बदला ठंडे खाने में

Rajasthan News:  मिडिल ईस्ट वॉर के चलते शादी-विवाह में एलपीजी गैस की किल्लत के चलते खाने में बदलाव किया जा रहा है. दाल बाटी-चूरमा जो ठंडा खाना है, बनवाया जा रहा है. गर्म खाने का मैन्यू चाट हटवा दिया गया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Mar 22, 2026, 03:08 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 03:08 PM IST

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राजस्थान में शादी पर गहराया LPG गैस संकट, गर्म खाने का मैन्यू बदला ठंडे खाने में

Rajasthan News: मिडिल ईस्ट वॉर का असर अब लोगों के घरों तक पहुंच गया है. इन शादी-विवाह में एलपीजी गैस की किल्लत के चलते सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवार को उठानी पड़ रही है, जिनके यहां शादी-ब्याह और अन्य मांगलिक कार्य होने तय हैं. अगले सप्ताह रामनवमी का अबूझ सावा, इधर मेहमानों को न्यौते दिए जा चुके है लेकिन भोजन व्यवस्था पर संकट गहराता जा रहा है. जयपुर विवाह स्थल समिति के अनुसार, शहर में 1500 शादियां होना बताया जा रहा है.

गर्म खाने का मैन्यू बदला

सोडाला स्वेज फार्म स्थित निवासी नवीन कुमावत ने बताया कि 26 मार्च को उनकी बहन की शादी है. 900 लोगों को शादी का निमंत्रण भेज चुके हैं. 4 माह पूर्व ही शादी के लिए मैरिज गार्डन बुक करवाया था. इसके साथ कैटरीन, हलवाई सभी तय कर लिए गए थे लेकिन अब एलपीजी गैस का संकट आने से खाने में बदलाव किया जा रहा है. दाल बाटी-चूरमा जो ठंडा खाना है, बनवाया जा रहा है. गर्म खाने का मैन्यू चाट हटवा दिया गया है. कैटरिंग को लेकर कहीं भी कर्मिश्यल सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो सकी.

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मैन्यू के दाम में बढ़ोतरी

गैस कंपनी से भी मदद नहीं मिली. अब तो 25 दिन का समय अंतराल होने से आसपास या रिश्तेदार भी सिलेंडर देने से कतरा रहे हैं. इसके साथ ही गैस की किल्लत होने से मैन्यू के दाम में बढ़ोतरी की है. बड़े विवाह समारोह तक, गैस की कमी ने व्यवस्थाओं को प्रभावित कर दिया है.

एलपीजी गैस का संकट

1. शादी-ब्याह पर एलपीजी गैस का संकट मंडराया
2. 25 दिन अंतराल होने से आसपास के लोग सिलेंडर देने से कतरा रहे
3. गर्म खाने का मैन्यू हटाकर ठंडा खाना दाल,बाटी-चूरमा बना रहे
4. मैरिज गार्डन में भट्टियों पर खाना बनाने का प्लान तैयार कर रहे
5. शादी के लिए मेहमानों को कार्ड बांट दिए गए, व्यवस्थाओं की समस्यां बढ़ी

80 प्रतिशत शहर के गार्डन बुक

जयपुर विवाह स्थल समिति के अध्यक्ष भवानी शंकर माली ने बताया कि 25—26 मार्च का रामनवमी का अबूझ सावे पर शहर में 1500 शादियां होने जा रही है. शादी-विवाह के लिए 80 प्रतिशत शहर के गार्डन बुक हैं. गार्डनों में हलवाई किचन एरिया सीमेंटेड है. लकड़ी की भट्टी लगाने की जगह नहीं है.

शादी-विवाह के लिए हमारी एसोसिएशन ने तय किया है कि किसी की शादी में खलल नहीं पड़े उसके लिए सी​मेंटेड फर्स को तोड़कर भट्टियां बना सकते हैं. शादी के लिए मैरिज गार्ड में घरेलू सिलेंडर उपयोग में लेने की सलाह दे रहे हैं. इसके साथ ही शादियां बाधित न हो जिला प्रशासन गैस कंपनियों को सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए उचित व्यवस्था कराएं ताकि गैस सिलेंडर की किल्लत न हो.
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