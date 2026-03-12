Zee Rajasthan
ग्रामीण राजस्थान में गैस बुकिंग का बड़ा बदलाव! अब सिलेंडर मिलेगा 45 दिन बाद

Rajasthan News: राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अब एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग 45 दिन बाद ही होगी. पहले 25 दिन का अंतराल था. नए नियम से आपूर्ति संतुलित होगी, लेकिन उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ेगा.

Published:Mar 12, 2026, 05:48 PM IST | Updated:Mar 12, 2026, 05:48 PM IST

ग्रामीण राजस्थान में गैस बुकिंग का बड़ा बदलाव! अब सिलेंडर मिलेगा 45 दिन बाद

LPG Gas Cylinder Supply New Rule: राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया गया है. अब उपभोक्ता अपनी अगली गैस बुकिंग करने के लिए 45 दिन का इंतजार करेंगे. इससे पहले यह अंतराल 25 दिन था, लेकिन एलपीजी आपूर्ति प्रबंधन और वितरण संतुलन के लिए इसे बढ़ा दिया गया है.

गैस एजेंसियों के अनुसार, नए नियम के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को बुकिंग के समय मैसेज या नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि अगली बुकिंग 45 दिन बाद ही की जा सकेगी. इससे उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ेगा. एलपीजी कंपनियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और वितरण में किसी तरह का असंतुलन न होने देना है.

पहले ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की बुकिंग का अंतराल 25 दिन का था. इसके कारण कई बार मांग अधिक होने पर आपूर्ति प्रभावित होती थी और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाता था. वहीं, शहरों और शहरी क्षेत्रों में पुराना नियम लागू रहा, और वहां गैस की उपलब्धता संतुलित रही. ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की समस्याओं को देखते हुए यह नया अंतराल तय किया गया है.

राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी वितरण और आपूर्ति को लेकर कई बैठकें भी आयोजित की गई हैं. जिला प्रशासन और गैस एजेंसियों के अधिकारियों ने पिछले कुछ महीनों में समस्या के समाधान के लिए चर्चा की. इन बैठकों में यह तय किया गया कि वितरण प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए उपभोक्ताओं को समय पर जानकारी दी जाएगी और तकनीकी सुधार किए जाएंगे.

विशेषज्ञों का कहना है कि नया नियम लंबी अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा. हालांकि, इस फैसले से उपभोक्ताओं को असुविधा जरूर होगी, क्योंकि उन्हें सिलेंडर प्राप्त करने के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा. प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि आपूर्ति बाधित न होने पाए, इसके लिए अतिरिक्त योजना बनाई जा रही है.

साथ ही राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैस वितरण को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल बुकिंग प्रणाली का उपयोग बढ़ाया जाएगा. इससे एजेंसियों को मांग का अनुमान लगेगा और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी.

