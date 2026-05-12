Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /LPG सब्सिडी को लेकर बड़ा एक्शन, 10 लाख से ज्यादा कमाई वालों पर गिरेगी गाज!

LPG सब्सिडी को लेकर बड़ा एक्शन, 10 लाख से ज्यादा कमाई वालों पर गिरेगी गाज!

LPG Subsidy Update: एलपीजी सब्सिडी को लेकर तेल कंपनियों ने बड़ा एक अभियान शुरू किया है. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अब ऐसे गैस उपभोक्ताओं की जांच कर रही हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: May 12, 2026, 04:00 PM|Updated: May 12, 2026, 04:00 PM
LPG सब्सिडी को लेकर बड़ा एक्शन, 10 लाख से ज्यादा कमाई वालों पर गिरेगी गाज!
Image Credit: LPG Subsidy Update

LPG Subsidy Update: सालों से बंद पड़ी एलपीजी सब्सिडी अब फिर चर्चा में है लेकिन इस बार वजह राहत नहीं बल्कि सख्ती है. तेल कंपनियों ने अब हाई इनकम ग्रुप वाले गैस उपभोक्ताओं की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, जिन परिवारों की सालाना आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें सब्सिडी के दायरे से बाहर करने की तैयारी चल रही है.

आयकर और आधार डेटा से रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है और हजारों उपभोक्ताओं को मोबाइल पर मैसेज भेजकर सात दिन में जवाब मांगा गया है. इतना ही नहीं मृत लोगों के नाम पर चल रहे गैस कनेक्शनों पर भी अब कैंची चलने वाली है.

Add Zee News as a Preferred Source

हाई इनकम गैस उपभोक्ताओं पर तेल कंपनियों की स्क्रीनिंग
गैस सिलेंडर पर मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी भले ही आम उपभोक्ताओं के लिए वर्षों से लगभग बंद पड़ी होलेकिन जमीनी स्तर पर अब बड़ा डेटा क्लीनअप अभियान शुरू हो चुका है. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां अब ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रही हैं, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है.

इसके लिए आधार, पैन और आयकर रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है और जिन उपभोक्ताओं का डेटा हाई इनकम कैटेगरी में जा रहा है, उन्हें सीधे मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे हैं. मैसेज में साफ लिखा है कि अगर परिवार की वार्षिक आय तय सीमा से ज्यादा है तो वे एलपीजी सब्सिडी के पात्र नहीं हैं.

कंपनियां रिकॉर्ड कर रही अपडेट
दिलचस्प बात ये है कि सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को पिछले कई सालों से सब्सिडी मिल ही नहीं रही, सिर्फ उज्ज्वला, बीपीएल और खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को ही राहत मिल रही है. इसके बावजूद अब कंपनियां रिकॉर्ड अपडेट करने और पात्रता की दोबारा जांच में जुट गई हैं.
उपभोक्ताओं को सात दिन का समय दिया गया है. अगर किसी को आय संबंधी जानकारी पर आपत्ति है तो वे पोर्टल, मोबाइल एप या टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं तय समय में जवाब नहीं देने पर संबंधित उपभोक्ता को सब्सिडी के लिए अपात्र मान लिया जाएगा.

दरअसल 2015 में बने नियमों के मुताबिक, 10 लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय वाले परिवार एलपीजी सब्सिडी के हकदार नहीं हैं. पहले यह व्यवस्था सिर्फ स्वघोषणा पर आधारित थी लेकिन अब कंपनियां सीधे आयकर रिकॉर्ड से सत्यापन कर रही हैं यानी गलत जानकारी देकर फायदा लेने वालों पर अब डिजिटल नजर रखी जा रही है.

मृत उपभोक्ताओं के नाम पर चल रहे कनेक्शनों की पहचान शुरू
सरकारी नियमों के मुताबिक, जिन परिवारों की कर योग्य सालाना आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है, वे हाई इनकम ग्रुप यानी एचआईजी श्रेणी में आते हैं. इसमें बड़े कारोबारी, उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स के साथ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं.

राजस्थान में कुल 1 करोड 85 लाख एलपीजी कंज्यूमर हैं, इनमें से 75 लाख उज्ज्वला उपभोक्ता फिलहाल सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं लेकिन अब तेल कंपनियों का फोकस सिर्फ सब्सिडी तक सीमित नहीं है. कंपनियां पूरे एलपीजी डाटाबेस को साफ और अपडेट करने में जुटी हैं.

गैस कनेक्शनों की भी पहचान शुरू
इसी अभियान के तहत अब मृत उपभोक्ताओं के नाम पर चल रहे गैस कनेक्शनों की भी पहचान शुरू हो गई है. आधार और सरकारी रिकॉर्ड के जरिए ऐसे कनेक्शन ट्रैक किए जा रहे हैं जिनके धारक अब जीवित नहीं हैं लेकिन कनेक्शन आज भी सक्रिय हैं.
ऐसे मामलों में परिजनों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि 30 दिन के भीतर कनेक्शन परिवार के किसी पात्र सदस्य के नाम ट्रांसफर कराएं वरना कनेक्शन स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा. ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधा और डिस्ट्रीब्यूटर स्तर पर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है ताकि फर्जी, निष्क्रिय और डुप्लीकेट कनेक्शनों को हटाया जा सके.

तेल कंपनियों के अनुसार, यह पूरा अभियान मुख्यालय स्तर से चलाया जा रहा है और कार्रवाई केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी. कंपनियों के मुताबिक मकसद सिर्फ इतना है कि एलपीजी रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट रहें, फर्जी कनेक्शन हटें और भविष्य में मिलने वाली किसी भी सरकारी राहत का फायदा सिर्फ सही पात्रों तक पहुंचे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान SI भर्ती 2021 को लेकर सबसे बड़ी खबर, 20 सितंबर को होगी दोबारा परीक्षा

ट्रेंडिंग न्यूज़

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

राजस्थान में प्रॉपर्टी का नया झटका, फिर से बढ़ सकते हैं घरों के दाम! जानें लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों की लगी लॉटरी! CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया बड़ा अपडेट

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

बाजार खुलते ही धड़ाम हुए सोना-चांदी के भाव! जयपुर सर्राफा बाजार से आया तगड़ा अपडेट, जानें आज के ताजा रेट?

राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

कब दोबारा होगी NEET 2026 ? सिर्फ राजस्थान नहीं दूसरे राज्यों से भी जुड़े पेपर लीक के तार !

राजस्थान के गांवों में पहुंचेगा बैंक, मिलेंगे माइक्रो ATM, पशुपालकों को घर बैठे मिलेगी बैंकिंग सुविधा

23वीं किस्त से पहले बड़ा झटका! कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, तुरंत ऐसे करें चेक

राजस्थान में आज कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? यहां देखें आपके शहर का लेटेस्ट रेट

LPG सिलेंडर के नए रेट जारी, जानिए जयपुर से उदयपुर तक अलग-अलग शहरों में कहां कितना है दाम?

Rajasthan News: असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका, 32 विषयों के लिए 3,540 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल

राजस्थान के इन जिलों में आज गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल! IMD ने 5 बजे जारी किया अलर्ट

NEET परीक्षा रद्द, राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम, 13 से ज्यादा डिटेन, केरल तक है कनेक्शन

सावधान जयपुरवासी! आज इमली फाटक रूट पर लगेगा 'महाजाम', घर से निकलने से पहले पढ़ें यह जरूरी खबर!

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Barmer Weather Update: भीषण गर्मी से तप रहा राजस्थान, बाड़मेर में पारा पहुंचा 47.3°C, जानें टॉप सबसे गर्म शहर

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

Rajasthan News: टिटहरी के दिखे चार अंडे … किसान बोले-इस बार बारिश हो सकती है बंपर!

NEET 2026 छात्रों को बड़ा झटका! NTA ने परीक्षा रद्द कर सौंपी CBI जांच

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, हीटवेव के बीच 3 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

सोने की चमक हुई फीकी, चांदी ने पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

किसानों की बल्ले-बल्ले! राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 जून तक माफ होगा खेती के कर्ज का पूरा ब्याज!

BCR चुनाव की काउंटिंग हुई शुरू, यह काम करने वाली बनी पहली काउंसिल!

Did You Know? राजस्थान की ये सूनी हवेलियां कभी अरबपतियों का ठिकाना थीं

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वह मंदिर, जहां अकाल में देवी ने भक्तों की भूख मिटाने के लिए लिया था अवतार!

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

राजस्थान में मौसम फिर लेगा बड़ा यू-टर्न! 11 मई को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में हीटवेव के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, जयपुर, सीकर समेत इन इलाकों में अलर्ट जारी

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

राजस्थान में मौसम ने फिर मारी पलटी, तेज आंधी-धूलभरी हवाएं और बारिश का अलर्ट!

Rajasthan News: कोटा NMCH कांड के बाद सरकार सख्त, प्रोटोकॉल टूटा तो नपेंगे अधीक्षक

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश का अलर्ट! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

Tags:
Rajasthan news
jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CBI के हाथ में NEET पेपर लीक केस, क्या डिटेन हुए 13 लोगों से खुलेंगे कई राज?

CBI के हाथ में NEET पेपर लीक केस, क्या डिटेन हुए 13 लोगों से खुलेंगे कई राज?

Rajasthan news
2

LPG सब्सिडी को लेकर बड़ा एक्शन, 10 लाख से ज्यादा कमाई वालों पर गिरेगी गाज!

Rajasthan news
3

राजस्थान SI भर्ती 2021 को लेकर सबसे बड़ी खबर, 20 सितंबर को होगी दोबारा परीक्षा

Rajasthan news
4

Rajasthan News: राजस्थानी भाषा को मिला संवैधानिक समर्थन, SC ने सरकार को दिया बड़ा आदेश

jaipur news
5

NTA के फैसले पर राजस्थान के छात्रों का छलका दर्द, बोले-अब तो हर बार का हो गया है

jaipur news