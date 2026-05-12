/LPG सब्सिडी को लेकर बड़ा एक्शन, 10 लाख से ज्यादा कमाई वालों पर गिरेगी गाज!

LPG Subsidy Update: सालों से बंद पड़ी एलपीजी सब्सिडी अब फिर चर्चा में है लेकिन इस बार वजह राहत नहीं बल्कि सख्ती है. तेल कंपनियों ने अब हाई इनकम ग्रुप वाले गैस उपभोक्ताओं की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, जिन परिवारों की सालाना आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें सब्सिडी के दायरे से बाहर करने की तैयारी चल रही है.

आयकर और आधार डेटा से रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है और हजारों उपभोक्ताओं को मोबाइल पर मैसेज भेजकर सात दिन में जवाब मांगा गया है. इतना ही नहीं मृत लोगों के नाम पर चल रहे गैस कनेक्शनों पर भी अब कैंची चलने वाली है.

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हाई इनकम गैस उपभोक्ताओं पर तेल कंपनियों की स्क्रीनिंग

गैस सिलेंडर पर मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी भले ही आम उपभोक्ताओं के लिए वर्षों से लगभग बंद पड़ी होलेकिन जमीनी स्तर पर अब बड़ा डेटा क्लीनअप अभियान शुरू हो चुका है. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां अब ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रही हैं, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है.

इसके लिए आधार, पैन और आयकर रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है और जिन उपभोक्ताओं का डेटा हाई इनकम कैटेगरी में जा रहा है, उन्हें सीधे मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे हैं. मैसेज में साफ लिखा है कि अगर परिवार की वार्षिक आय तय सीमा से ज्यादा है तो वे एलपीजी सब्सिडी के पात्र नहीं हैं.

कंपनियां रिकॉर्ड कर रही अपडेट

दिलचस्प बात ये है कि सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को पिछले कई सालों से सब्सिडी मिल ही नहीं रही, सिर्फ उज्ज्वला, बीपीएल और खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को ही राहत मिल रही है. इसके बावजूद अब कंपनियां रिकॉर्ड अपडेट करने और पात्रता की दोबारा जांच में जुट गई हैं.

उपभोक्ताओं को सात दिन का समय दिया गया है. अगर किसी को आय संबंधी जानकारी पर आपत्ति है तो वे पोर्टल, मोबाइल एप या टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं तय समय में जवाब नहीं देने पर संबंधित उपभोक्ता को सब्सिडी के लिए अपात्र मान लिया जाएगा.

दरअसल 2015 में बने नियमों के मुताबिक, 10 लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय वाले परिवार एलपीजी सब्सिडी के हकदार नहीं हैं. पहले यह व्यवस्था सिर्फ स्वघोषणा पर आधारित थी लेकिन अब कंपनियां सीधे आयकर रिकॉर्ड से सत्यापन कर रही हैं यानी गलत जानकारी देकर फायदा लेने वालों पर अब डिजिटल नजर रखी जा रही है.

मृत उपभोक्ताओं के नाम पर चल रहे कनेक्शनों की पहचान शुरू

सरकारी नियमों के मुताबिक, जिन परिवारों की कर योग्य सालाना आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है, वे हाई इनकम ग्रुप यानी एचआईजी श्रेणी में आते हैं. इसमें बड़े कारोबारी, उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स के साथ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं.

राजस्थान में कुल 1 करोड 85 लाख एलपीजी कंज्यूमर हैं, इनमें से 75 लाख उज्ज्वला उपभोक्ता फिलहाल सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं लेकिन अब तेल कंपनियों का फोकस सिर्फ सब्सिडी तक सीमित नहीं है. कंपनियां पूरे एलपीजी डाटाबेस को साफ और अपडेट करने में जुटी हैं.

गैस कनेक्शनों की भी पहचान शुरू

इसी अभियान के तहत अब मृत उपभोक्ताओं के नाम पर चल रहे गैस कनेक्शनों की भी पहचान शुरू हो गई है. आधार और सरकारी रिकॉर्ड के जरिए ऐसे कनेक्शन ट्रैक किए जा रहे हैं जिनके धारक अब जीवित नहीं हैं लेकिन कनेक्शन आज भी सक्रिय हैं.

ऐसे मामलों में परिजनों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि 30 दिन के भीतर कनेक्शन परिवार के किसी पात्र सदस्य के नाम ट्रांसफर कराएं वरना कनेक्शन स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा. ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधा और डिस्ट्रीब्यूटर स्तर पर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है ताकि फर्जी, निष्क्रिय और डुप्लीकेट कनेक्शनों को हटाया जा सके.