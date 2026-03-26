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राजस्थान में LPG संकट की अफवाहों पर विराम! मंत्री सुमित गोदारा का बड़ा बयान, 3-4 दिन में मिल रहा सिलेंडर

Rajasthan News: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान में एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है और सिलेंडर 3-4 दिन में मिल रहा है. कालाबाजारी रोकने के लिए OTP व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है. सरकार अब घरेलू गैस का दबाव कम करने के लिए PNG कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 26, 2026, 12:11 PM IST | Updated:Mar 26, 2026, 12:11 PM IST

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राजस्थान में LPG संकट की अफवाहों पर विराम! मंत्री सुमित गोदारा का बड़ा बयान, 3-4 दिन में मिल रहा सिलेंडर

LPG crisis Rajasthan: प्रदेश में एलपीजी संकट की चर्चाओं के बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि घरेलू रसोई गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और उपभोक्ताओं को बुकिंग के 3 से 4 दिन के भीतर ही सिलेंडर मिल रहा है.

आपूर्ति और स्टॉक की स्थिति

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए हुई बैठक में मंत्री सुमित गोदारा ने साफ किया कि प्रदेश में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आमजन को घबराने की जरूरत नहीं है. अंतरराष्ट्रीय हालात का स्थानीय आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है. मंत्री ने गैस कंपनियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बिना ओटीपी और डायरी एंट्री के किसी भी हालत में सिलेंडर की डिलीवरी न की जाए. फर्जी बुकिंग और डाइवर्जन रोकने के लिए यह व्यवस्था सख्ती से लागू होगी.

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कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निर्देश

बता दें कि प्रदेशभर में चल रहे निरीक्षण अभियान को तेज करते हुए बाकी बची गैस एजेंसियों की जांच अगले 24 घंटे में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों को मौके पर रुककर बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया की निगरानी करने को कहा गया है. गोदारा ने कहा- कि जहां पीएनजी की पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां पीएनजी कनेक्शन तेजी से देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि घरेलू गैस पर दबाव कम किया जा सके.सरकार ने कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर सख्त रुख अपनाया है.

शिकायतों का त्वरित समाधान

सरकार ने कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है. किसी भी प्रकार की शिकायतों का निपटान के लिए अधिकारियों को 24 घंटे में करने के निर्देश दिए गए हैं. अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्नपूर्णा रसोइयों में गैस आपूर्ति लगातार जारी है. व्यावसायिक गैस की सप्लाई भी आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है.

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