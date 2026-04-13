LSG सचिव रवि जैन ने खुद उठाया फोन, 181 पर ‘ग्राउंड रियलिटी चेक’ से मचा हड़कंप!

181 Helpline Rajasthan: राजस्थान में सिर्फ फाइलों में नहीं, अब शिकायतों की हकीकत फोन पर परखी जा रही है. स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन सीधे 181 कंट्रोल रूम पहुंचे और कुर्सी संभालते ही आमजन से सीधा संवाद शुरू कर दिया. एक-एक कॉल पर उन्होंने पूछा आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं. मौके पर ही अफसरों को लंबित मामलों के जल्द समाधान के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अब शिकायतें सिर्फ दर्ज नहीं होंगी, उनका तय समय में निस्तारण भी सुनिश्चित होगा.

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर हर कर्मचारी की आईडी मैपिंग अनिवार्य रूप से की जाए और लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए, ताकि आमजन को भटकना न पड़े.

आंकड़े क्या कहते हैं?

पिछले एक साल में स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े 2.83 लाख से ज्यादा प्रकरण दर्ज हुए. इनमें से करीब 2.70 लाख मामलों का निस्तारण किया जा चुका है. यानी 54% से अधिक मामलों का समाधान. हालांकि संतुष्टि का आंकड़ा करीब 55% पर ही ठहरा हुआ है, जिसे बढ़ाने के लिए अब सीधे फीडबैक पर फोकस किया जा रहा है.

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181 कंट्रोल रूम में क्या दिखा?

निरीक्षण के दौरान स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने खुद कॉल लेकर लोगों की समस्याएं सुनीं. हर शिकायत पर मौके से ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए. समाधान तुरंत होना चाहिए.

-स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग.

-जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और सुधार.

-आवासीय पट्टों का लंबित निस्तारण.

-नक्शे/ले-आउट की स्वीकृति.

-टूटी नालियों की मरम्मत.

-अन्नपूर्णा रसोई में स्टाफ की कमी और तय दर से ज्यादा वसूली.

सीएम के निर्देशों का असर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अब सभी विभागों के सचिव तय तिथियों पर 181 कंट्रोल रूम पहुंचकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मकसद साफ है. शिकायत दर्ज करने से लेकर समाधान तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बने.

क्या बदलेगा?

अब फोकस सिर्फ संख्या पर नहीं, बल्कि संतुष्टि पर है. यानी समाधान तभी माना जाएगा जब शिकायतकर्ता खुद संतुष्ट हो. 181 हेल्पलाइन अब सिर्फ शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद बनती नजर आ रही है.

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