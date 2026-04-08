नशा करके स्कूल आने वाले शिक्षकों पर सख्ती, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान

Madan Dilawar: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है. उन्होंने साफ कहा कि नशा करके स्कूलों में आने वाले अध्यापक और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों की सूची तैयार की जाएगी. शराब पीकर स्कूल आने वालों के साथ ही गांजा पीने और गुटखा खाने वालों की भी अलग से लिस्ट बनाई जाएगी. मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षा परिणामों पर खुशी जताते हुए कहा कि पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है. टॉप मेरिट में सरकारी स्कूलों के छात्रों का दबदबा रहा है. 12वीं की परीक्षा में करीब 12 लाख बच्चों ने भाग लिया, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या करीब 11 हजार रही. उन्होंने इसे बच्चों और शिक्षकों की मेहनत का नतीजा बताया.

मंत्री दिलावर ने स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि बच्चों के नाम सम्मानजनक तरीके से दर्ज किए जाएं. कई बार अभिभावक अनजाने में ऐसे नाम रख देते हैं, जो बड़े होने पर बच्चों को असहज लगते हैं. इसको लेकर विभाग स्कूलों को एक सूची उपलब्ध कराएगा, जिससे अच्छे और सम्मानजनक नाम दर्ज किए जा सकें. साथ ही जातियों के नाम भी सम्मानजनक तरीके से लिखने के निर्देश दिए गए हैं और इस संबंध में संबंधित लोगों से राय ली जाएगी.

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स्कूलों में मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम गाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जन गण मन के बाद ही स्कूल बंद होंगे. बोर्ड परीक्षाओं में भी बड़ा बदलाव किया गया है. अब छात्र-छात्राएं साल में दो बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे, ताकि किसी भी छात्र का साल खराब न हो. इसके साथ ही घुमंतू जातियों के बच्चों को भी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के प्रयास किए जाएंगे.

मंत्री ने एक प्रेरणादायक उदाहरण साझा करते हुए बताया कि 10वीं कक्षा के एक दिव्यांग छात्र, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, ने 600 में से 600 अंक हासिल किए हैं, जो पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है. स्कूलों में खेल गतिविधियों को अनिवार्य किया जाएगा और वार्षिक उत्सव आयोजित कर पूर्व छात्रों को भी जोड़ा जाएगा. जिन स्कूलों के पास अपने पट्टे नहीं हैं, उनके लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही आबादी क्षेत्र में स्थित मंदिरों को भी पट्टे देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

शिक्षा विभाग अब अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रचार-प्रसार भी करेगा, ताकि अन्य विद्यार्थियों को प्रेरणा मिल सके. ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी मंत्री ने घोषणा की. उन्होंने कहा कि पंचायत मुख्यालय से गांवों में लाइट लगाने की शुरुआत की जाएगी और सबसे पहले गरीब बस्तियों में यह काम किया जाएगा. वहीं, बाड़मेर के पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण को लेकर मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का राजस्थान में जोरदार स्वागत होगा. उन्होंने कहा कि इस रिफाइनरी के शुरू होने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा.

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