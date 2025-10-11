कैनवास पर सजा नया भारत, विद्यार्थियों ने रंगों से बताया कैसा होगा आत्मनिर्भर हिंदुस्तान!

Jaipur News: हमारे सपनों का विकसित भारत कैसा हो, इसको लेकर विद्यार्थियों ने कैनवास पर अपनी कल्पना के रंग उकेरे. विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें एक सौ से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया. इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी अपनाओ.

चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन

बीजेपी के विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस प्रतियोगिता में स्कूल ऑफ आर्टस के सौ से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए. वहीं कुछ चित्रकार भी प्रतियोगिता में उतरे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रतियोगिता का उद्घान किया. प्रतियोगियों को पार्टी की ओर से रंग और अन्य सामग्री दी गई.

इन विषयों पर प्रतियोगिता का आयोजन

बीजेपी की ओर से प्रतियोगिता में एक पृथ्वी, एक परिवार, आधारभूत संरचना, डिजिटल इंडिया, विकसित भारत में सांस्कृतिक पुनरूत्थान, विकसित भारत वैश्विक नेतृत्व, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण, कृषि, उद्योग, विकसित भारत युवा नेतृत्व आदि विषय दिए गए. बच्चों ने अपने मन की कल्पनाओं को कैनवास पर साकार किया. दिनभर प्रतियोगिता के बाद शाम को प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया.

भारत आत्म निर्भर बनें पीएम ने चलाया अभियान

प्रतियोगिता के उद्घाटन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनें इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान चलाया है. आप दूसरे पर निर्भर नहीं हो, अपने पैरों पर खड़े हो सको इसके लिए ही आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया. विदेश पेन भी खरीदते हैं तो उसका लाभ देश से बाहर जाता है. भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी अपनाना होगा. जिससे सामान की खरीद का पैसा हिंदुस्तान में ही रहेगा. ये पैसा देश के विकास में काम आएगा टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जाएगा तो सड़के, रेल, बिजली, पानी आदि मूलभूत वस्तुओं का इंतजाम होगा . कॉलेज बनेंगें, सरकारी भवन बनेंगे हम भी अपनी रक्षा के शस्त्र बनाएं, बहुत बड़ा अभियान है आपका भी भविष्य सुरक्षित होगा.

स्वदेशी अपनाने का किया आह्वान

राठौड़ ने कहा कि ट्रम्प ने टैरिफ लगाया कि हिंदुस्तान की वस्तु खरीदेंगे तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, जिससे हिंदुस्तान का माल नहीं बिकेगा यह आर्थिक हमला है. ऐसे वातावरण तैयार करें ऐसी चीजें बनाओ जो विदेशी वस्तु से मुकाबला कर सके सुंदर अच्छी बनाओ. हमारा उद्यमी मजबूत होगा हमारा पैसा हिंदुस्तान में रहेंगे किसी बड़े देश की चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने आह्वान किया कि घर में जाकर स्वदेशी की बात करना. बढ़िया चीजें है हिंदुस्तान में है. परिवार का खर्चा जितना होता है उससे कहीं ज्यादा खर्च सरकार का हाेता है. इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च करती है हमारी प्रतिभा तैयार होती है आप सबकी मेहतन का पैसा लगता है प्रतिभाएं बाहर जाकर काम करें. दूसरे देश केा फायदा पहुंचाए देश का नुकसान होरहा है. पीएम ने तय किया कि प्रतिभाओं का उपयोग हिंदुस्तान में करें . लोन सुविधाएंदेंगे हम देंगे प्रतिभा का फायदा हिंदुस्तान को देंगे.

