UGC कानून के खिलाफ सवर्ण समाज का बड़ा आंदोलन, जयपुर में हुई आज महापंचायत

Jaipur News: यूजीसी कानून के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. जयपुर से लेकर दिल्ली तक समाज के लोग इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं. सवर्ण समाज का कहना है कि यूजीसी के नए नियमों के चलते उनके बच्चों के भविष्य पर खतरा पैदा हो गया है. इसी वजह से राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में लगातार प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

इसी कड़ी में आज जयपुर में एक बड़ी स्वर्ण महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है. यह महापंचायत शाम 4 बजे रामलीला मैदान के सामने आयोजित होगी. इसमें बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. कार्यक्रम की अगुवाई श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना करेंगे. इसके साथ ही सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी इस महापंचायत में भाग लेंगे.

महापंचायत के दौरान यूजीसी कानून को पूरी तरह वापस लेने की मांग उठाई जाएगी. साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी. समाज के लोगों का कहना है कि यह केवल एक राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश के सवर्ण वर्ग से जुड़ा विषय है. इसलिए इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है.

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सवर्ण समाज का यह भी कहना है कि फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. हालांकि कोर्ट की ओर से नए नियमों पर रोक लगाई गई है, लेकिन समाज इसे अधूरी जीत मान रहा है. उनका मानना है कि जब तक यह कानून पूरी तरह से वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

महिपाल सिंह मकराना ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द ही इस कानून को वापस नहीं लिया गया, तो देशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जयपुर में होने वाली इस महापंचायत में आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय की जाएगी, जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके.

गौरतलब है कि इससे पहले भी सवर्ण समाज की ओर से प्रदेशभर में कई जगहों पर जुलूस और प्रदर्शन किए जा चुके हैं. कोर्ट की रोक के बावजूद समाज के लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और सरकार से ठोस निर्णय की मांग कर रहे हैं.

अब इस पूरे मामले में अगली महत्वपूर्ण कड़ी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, जो संभवतः कल हो सकती है. इस सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद आंदोलन की दिशा और तेज हो सकती है. फिलहाल जयपुर में होने वाली महापंचायत को लेकर प्रशासन भी सतर्क है और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं.

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