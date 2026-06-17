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महाराणा प्रताप जयंती पर उमड़ा जनसैलाब, जगह-जगह हुए भव्य आयोजन

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पूरे राजस्थान में उत्साह और गौरव के साथ मनाई गई. जयपुर, प्रतापगढ़, धरियावद और अलवर समेत कई जिलों में विशेष कार्यक्रम, शोभायात्राएं और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित हुईं. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jun 17, 2026, 04:06 PM|Updated: Jun 17, 2026, 04:06 PM
महाराणा प्रताप जयंती पर उमड़ा जनसैलाब, जगह-जगह हुए भव्य आयोजन
Image Credit: Maharana Pratap Birth Anniversary

Maharana Pratap Birth Anniversary: वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में समारोह आयोजित हुए. जय भारत जन चेतना मंच द्वारा आमेर रोड स्थित कार्यालय पर प्रताप की जयंती मनाई गई. इस अवसर पर जनचेतना मंच अध्यक्ष विक्रम सिंह तंवर ने महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. तंवर ने बताया कि महाराणा प्रताप ने जंगल में रहकर घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं की.

उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप ने अकबर को कई बार युद्ध में हराया. हमने मातृभूमि प्रेम कूट-कूट कर भरी हुई थी, हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए. इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अमित पारीक, चिमनलाल सैनी, मान प्रकाश गुप्ता, शुभम शर्मा, खेल शंकर सैनी, राजू प्रजापत, मनीष व्यास, दीपक शर्मा, हीरालाल विकास सेन समेत कार्यकर्ताओं ने प्रताप के चित्र श्रद्धा सुमन अर्पित कर प्रताप को याद किया.

बिड़ला ऑडिटोरियम में हल्दीघाटी विजयोत्सव कार्यक्रम
महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से बिड़ला ऑडिटोरियम में हल्दीघाटी विजयोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. कार्यक्रम में केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहें. जबकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, श्री क्षत्रिय युवक संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह बैनियाकाबास, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ , गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य, विधायक महेन्द्रपाल मीणा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए.

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कार्यक्रम संयोजक प्रेम सिंह बनवासा ने बताया कि महाराणा प्रताप फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की गौरवगाथा को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है. फाउंडेशन का उद्देश्य केवल इतिहास का स्मरण करना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान, त्याग और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है.

प्रतापगढ़ में विशेष कार्यक्रम हुआ आयोजित
प्रतापगढ़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती बुधवार को श्रद्धा, उत्साह और गौरव के साथ मनाई गई. इस अवसर पर जिलेभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए.

मिनी सचिवालय स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा एवं अंबिका बाणेश्वरी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और समाजजनों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया तथा उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की.

इसके बाद आयोजित सभा में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन, संघर्ष और बलिदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध अदम्य साहस और स्वाभिमान का परिचय देते हुए मेवाड़ की आन, बान और शान की रक्षा की. उनका जीवन आज भी राष्ट्रभक्ति, आत्मसम्मान और संघर्ष की प्रेरणा देता है. वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप का त्याग और पराक्रम आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श है.

धरियावद में भी महाराणा प्रताप की जयंती की धूम
धरियावद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती एवं हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष स्मृति समारोह के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया. बुधवार को धरियावद एवं आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों क्षत्रिय राजपूत समाजजन पूर्व धरियावद राजमहल पहुंचे, जहां से घोड़ों पर सवार युवाओं ने हाथों में केसरिया ध्वज लेकर विशाल शोभायात्रा निकाली.

जय मेवाड़ और महाराणा प्रताप के जयघोषों के साथ निकला यह भव्य जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा. शोभायात्रा के दौरान जगह-जगह नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया. पूरे नगर में उत्साह, गौरव और देशभक्ति का वातावरण देखने को मिला. केसरिया ध्वजों और पारंपरिक वेशभूषा से सजे समाजजनों ने आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया.

वन मंत्री संजय शर्मा ने दी श्रद्धांजलि
अलवर में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मोती डूंगरी स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर वन मंत्री संजय शर्मा ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान की वीर भूमि पर महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा का जन्म होना हम सभी के लिए गर्व की बात है.

वन मंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अपने अदम्य साहस, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है. उनका जीवन संघर्ष, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की ऐसी मिसाल है, जो आज भी देशवासियों को प्रेरित करती है. उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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