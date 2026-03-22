Jaipur News: महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश का आखिरी मौका कल, जानें किसे मिलेगा VIP कोटा

Rajasthan News: महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च है. सीटों का आवंटन लॉटरी से होगा. 50 लाख से अधिक दान देने वाले भामाशाहों को हर कक्षा में अधिकतम 10 बच्चों के प्रवेश की अनुशंसा का विशेष कोटा मिलेगा.
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Gandhi English Medium School Admission Last Date: राजस्थान के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की दौड़ अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. शिक्षा विभाग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आवेदन करने की अंतिम तिथि कल, 23 मार्च है. सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के बढ़ते क्रेज के चलते इस बार भी आवेदनों की संख्या सीटों के मुकाबले कई गुना अधिक देखी जा रही है.
प्रवेश प्रक्रिया और चयन का आधार
इन स्कूलों में प्रवेश के लिए विभाग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं- यदि किसी कक्षा में उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पारदर्शी तरीके से लॉटरी प्रणाली के जरिए विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा. वहीं बता दें कि एंट्री क्लास (प्रारंभिक कक्षा) में सभी प्रवेश नए होंगे, जबकि अन्य कक्षाओं में पहले से पढ़ रहे छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी. बची हुई सीटों पर ही नए आवेदकों को मौका मिलेगा.
कक्षावार सीटें (RTE के तहत)
कक्षा 1 से 5-प्रति सेक्शन 30 सीटें.
कक्षा 6 से 8-प्रति सेक्शन 35 सीटें.
कक्षा 9 से 12-प्रति सेक्शन 60 सीटें.
भामाशाहों के लिए VIP कोटा
स्कूलों के विकास में योगदान देने वाले दानदाताओं (भामाशाहों) के लिए विभाग ने विशेष प्रावधान रखा है. जो भामाशाह स्कूल को 50 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि दान करते हैं, उन्हें प्रत्येक कक्षा में 2 से 10 विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुशंसा करने का अधिकार होगा. ये प्रवेश स्कूल की निर्धारित सीटों की संख्या से अलग (अतिरिक्त) होंगे.
बढ़ती लोकप्रियता और चुनौतियां
निजी स्कूलों की तर्ज पर मिल रही मुफ्त अंग्रेजी शिक्षा के कारण महात्मा गांधी स्कूलों की लोकप्रियता ग्राफ तेजी से बढ़ा है. हालांकि, कई स्कूल अभी भी पुराने भवनों में संचालित हो रहे हैं और बुनियादी ढांचे के विस्तार की चुनौती बनी हुई है.सीमित सीटों के कारण हर साल हजारों बच्चों को प्रवेश से वंचित भी रहना पड़ता है.
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