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JJM स्कैम में एसीबी की कार्रवाई पर उठे सवाल! बेटे रोहित ने महेश जोशी की गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट में दी कानूनी चुनौती

Rajasthan News: जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को उनके बेटे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में कहा गया कि एसीबी ने गिरफ्तारी के कारण परिवार को लिखित में नहीं बताए, इसलिए कार्रवाई अवैध है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byMahesh pareek
Published: May 22, 2026, 09:14 PM|Updated: May 22, 2026, 09:14 PM
JJM स्कैम में एसीबी की कार्रवाई पर उठे सवाल! बेटे रोहित ने महेश जोशी की गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट में दी कानूनी चुनौती
Image Credit: Mahesh Joshi JJM Scam

JJM Scam: जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर अब मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है. महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए एसीबी की कार्रवाई को अवैध बताया है. इस याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ अगले सप्ताह सुनवाई करेगी.

याचिका में कहा गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 7 मई को महेश जोशी को गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी के समय उनके परिवार को लिखित रूप में यह नहीं बताया गया कि आखिर उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है. रोहित जोशी का कहना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह जरूरी है कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी आरोपी के परिजनों को लिखित रूप में दी जाए.

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसीबी ने इस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया. ऐसे में महेश जोशी की गिरफ्तारी को अवैध माना जाना चाहिए. साथ ही यह भी कहा गया है कि जब गिरफ्तारी ही नियमों के खिलाफ हुई, तो उसके बाद दिया गया पुलिस रिमांड और आगे की पूरी कार्रवाई भी कानूनी रूप से सही नहीं मानी जा सकती. रोहित जोशी ने अदालत से मांग की है कि उनके पिता को तुरंत रिहा किया जाए. मामले में अब हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी और एसीबी की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर कानूनी स्थिति साफ होगी.

गौरतलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में एसीबी ने 7 मई की सुबह महेश जोशी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से पहले उन्हें कुछ दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया. बाद में अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इससे पहले इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी महेश जोशी को गिरफ्तार कर चुका है. हालांकि उस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. अब एसीबी की गिरफ्तारी को लेकर नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है.

पूरा मामला साल 2021 के जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि श्री श्याम ट्यूबवैल और श्री गणपति ट्यूबवैल के संचालकों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर करोड़ों रुपये के टेंडर हासिल किए थे. मामला सामने आने के बाद एसीबी ने इसकी जांच शुरू की थी. बाद में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू करते हुए अलग मामला दर्ज किया था.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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