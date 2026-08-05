/मकराना की सरकार से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान! मृतक परिवार की मांगें मानीं, लेकिन UGC पर संघर्ष जारी

Mahipal Singh Makrana: श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने बुधवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात के बाद कहा कि सरकार ने उनकी कई प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है. उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के दौरान युवक की मौत के मामले में आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार ने सहमति जताई है. हालांकि मकराना ने साफ कहा कि UGC के मुद्दे पर करणी सेना का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

सरकार ने मांगा दो-तीन दिन का समय

महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि सरकार के साथ हुई बातचीत सकारात्मक रही है. उन्होंने बताया कि युवक की मौत के मामले में परिवार की मांगों को स्वीकार कर लिया गया है. साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है. सरकार ने इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए दो से तीन दिन का समय मांगा है.

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'हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं'

मकराना ने कहा कि संगठन की सरकार से कोई लड़ाई नहीं है. उनका कहना था कि करणी सेना सिर्फ अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठा रही थी. उन्होंने कहा, "हम तो संघ के कार्यकर्ता हैं. सरकार ने हमारी मांगों को समझा और उन्हें मानने का फैसला किया है. इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं."

यूजीसी पर आंदोलन रहेगा जारी

मकराना ने साफ किया कि बाकी मांगों पर सकारात्मक रुख मिलने के बावजूद यूजीसी के मुद्दे पर संगठन अपनी लड़ाई जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि इस विषय पर करणी सेना का रुख पहले जैसा ही है और आगे भी इसे लेकर आंदोलन चलता रहेगा.

मदन राठौड़ ने क्या कहा

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा हमेशा सभी समाजों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है. उन्होंने कहा कि यूजीसी को लेकर न तो उन्होंने और न ही भाजपा की ओर से कोई नया बयान दिया गया है. उनका कहना था कि समाज के हर वर्ग को समान सम्मान मिलना चाहिए और किसी भी विवाद का समाधान बातचीत के जरिए ही होना चाहिए.

निकाय चुनाव को लेकर भी दिया जवाब

करणी सेना की ओर से भाजपा को निकाय चुनाव में समर्थन नहीं देने की चर्चाओं पर भी मदन राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है. राठौड़ ने कहा, "ये हमारे अपने लोग हैं और हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे हैं."

बातचीत से निकलेगा समाधान

मदन राठौड़ ने कहा कि किसी को सबक सिखाने जैसी कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी पक्ष आपस में बातचीत से समाधान निकाल सकते हैं. उनका मानना है कि संवाद से ही विवाद खत्म होते हैं और सभी के हित में फैसला लिया जा सकता है.