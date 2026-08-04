Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /देवराज सिंह मौत मामले में गरमाई सियासत! महिपाल सिंह मकराना का बड़ा ऐलान, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

देवराज सिंह मौत मामले में गरमाई सियासत! महिपाल सिंह मकराना का बड़ा ऐलान, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

Rajasthan News: जयपुर में स्वर्ण न्याय यात्रा के दौरान हुए विवाद के बाद श्रीराजपूत करणी सेना ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए पुलिस कार्रवाई की जांच, मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग रखी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Preeti tanwar
Published:Aug 04, 2026, 05:24 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 05:24 PM IST
देवराज सिंह मौत मामले में गरमाई सियासत! महिपाल सिंह मकराना का बड़ा ऐलान, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम
Image Credit: देवराज सिंह मौत मामले में महिपाल सिंह मकराना ने सरकार को अल्टीमेटम दिया.

Jaipur News: जयपुर में स्वर्ण न्याय यात्रा के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद श्रीराजपूत करणी सेना ने अपना आंदोलन और तेज करने का फैसला किया है. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सरकार को 7 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा. करणी सेना का आरोप है कि शांतिपूर्ण यात्रा के दौरान पुलिस कार्रवाई की वजह से एक कार्यकर्ता की मौत हुई, जबकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है.

स्वर्ण न्याय यात्रा के बाद बढ़ा विवाद
जयपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि स्वर्ण न्याय यात्रा 24 दिनों तक करीब 800 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पूरी तरह शांतिपूर्वक चली. उनका आरोप है कि जयपुर पहुंचने पर कालवाड़ पुलिया के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर यात्रा रोक दी. इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज भी किया गया. उनका दावा है कि इसी दौरान उनके साथी देवराज सिंह की तबीयत बिगड़ी और बाद में उनकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

7 दिन का अल्टीमेटम, ये रखीं प्रमुख मांगें
करणी सेना ने सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं. इनमें वाटर कैनन चलाने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित करना, मृतक देवराज सिंह के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना शामिल है. मकराना ने साफ कहा कि अगर 7 दिन के भीतर इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर में आंदोलन शुरू किया जाएगा.

एक करोड़ मुआवजा और न्यायिक जांच की मांग
देवराज सिंह की मौत के बाद संगठन ने पुलिस कार्रवाई को जिम्मेदार बताते हुए मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग भी की है. करणी सेना ने पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कदम उठाने की मांग की है. संगठन का कहना है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रशासन ने बल प्रयोग किया.

निकाय और पंचायत चुनाव में विरोध का ऐलान
करणी सेना ने घोषणा की है कि यूजीसी से जुड़े नए नियमों के विरोध में अब पूरे राजस्थान में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा. साथ ही आगामी नगर निगम और पंचायत चुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों का विरोध किया जाएगा. मकराना ने कहा कि यह आंदोलन केवल एक समाज का नहीं, बल्कि विभिन्न वर्गों के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा.

पुलिस ने आरोपों से किया इनकार
दूसरी ओर जयपुर पुलिस ने करणी सेना के आरोपों को खारिज किया है. पुलिस का कहना है कि रैली को केवल कलेक्ट्रेट तक की अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ लोग तय सीमा से आगे बढ़ने लगे. ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमित बल का इस्तेमाल किया गया. पुलिस के अनुसार शुरुआती जानकारी में देवराज सिंह की मौत का कारण प्रदर्शन के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ना सामने आया है. मामले की जांच जारी है.

देवराज सिंह को लेकर मकराना का बयान
मकराना ने बताया कि देवराज सिंह डीडवाना-कुचामन जिले के पलाड़ा गांव के रहने वाले थे और ओबीसी समाज से आते थे. उन्होंने कहा कि देवराज समाज को बांटना नहीं चाहते थे और देश के हित की सोच रखते थे. उन्होंने कहा कि देवराज को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन संगठन उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और हर संभव मदद करेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

UGC नियमों के विरोध में, श्री राजपूत करणी सेना की रैली, जयपुर में भारी ट्रैफिक जाम

UGC मुद्दे पर महिपाल सिंह मकराना की 800 किमी यात्रा पहुंची जयपुर, बैरिकेड तोड़ते हुए बढ़े आगे

UGC कानून के खिलाफ सवर्ण समाज का बड़ा आंदोलन, जयपुर में हुई आज महापंचायत

ट्रेंडिंग न्यूज़

सवाई माधोपुर के सरकारी स्कूल में फिर बवाल, इस बार छात्रों ने शिक्षक पर मारपीट का लगाया आरोप

UGC नियमों के विरोध में, श्री राजपूत करणी सेना की रैली, जयपुर में भारी ट्रैफिक जाम

राजस्थान में मानसून का डबल अटैक! 22 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Dungarpur: छोटे भाई की हत्या का मामला, बहन ने बड़े भाई, भाभी और 2 भतीजों पर केस करवाया दर्ज

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, इन जिलों में आंधी-बारिश और वज्रपात की चेतावनी

चूरू में तांडव करते हुए मकान पर गिरी जोरदार बिजली, देखते ही देखते उजड़ गया बेबस परिवार का आशियाना

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार का जाल... 9वीं की छात्रा के साथ जो हुआ, जानकर कांप उठेंगे आप!

JEN पेपर लीक मामले में एक्शन, सहायक इंजीनियर अतुल मीणा हुआ गिरफ्तार, माफिया से 25 लाख में हुई थी डील!

Churu: सालासर से लौट रहे परिवार पर टूटा दर्द का कहर! पुलिया पर पलटी गाड़ी, 3 की मौत

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं? पहले पढ़ लें जयपुर के आज के ताजा रेट, बाद में न हो पछतावा

निकाय-पंचायत चुनाव से पहले मंड्रेला में खत्म हुई BJP नेताओं की अनबन, एक मंच पर फिर थामा साथ

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

अब खेतों की पराली से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां! उदयपुर के वैज्ञानिकों ने दी देश को बड़ी सौगात

Jhunjhunu: पुलिस आई तो बेड में घुस गया ठग, कपड़ों के नीचे गया छिप

सवाई माधोपुर में बदलने वाला है मौसम, गरज-चमक के साथ होगी ताबड़तोड़ बारिश! ऑरेंज अलर्ट जारी

JCB से खेत में घुसकर फसल नष्ट करने का आरोप, पूर्व विधायक और भतीजे के खिलाफ FIR

तड़के जोधपुर में बड़ा हादसा, सोते परिवार पर गिरी छत, मासूम ने तोड़ा दम, 4 लोग गंभीर घायल

जयपुर के बंटी-बबली, अब तक लगा चुके करोड़ों का चूना

स्कूल बैग में बंद कर कचरे के ढेर में फेंकी गयी लाडो, राजस्थान शर्मसार है

जयपुर में बुआ बनी भरोसे की शिकार! प्रेमी के साथ मिलकर भतीजी ने उतारा मौत के घाट

Jhunjhunu Weather : घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम अपडेट, झुंझुनू में अगले कुछ घंटे रहेंगे भारी

फिर भीगेगा राजस्थान, 22 जिलों में अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ होगी तूफानी बारिश!

जयपुर में थम नहीं रहा बारिश का दौर, झमाझम बारिश से आज भी इन इलाकों में भर सकता पानी, जानें बाकी संभागों का हाल

घर बैठे करें कमाई, राजस्थान की महिलाओं के लिए 8 हजार से ज्यादा नौकरी, जानें कैसे करें अप्लाई

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरा सोना-चांदी का भाव, जानें आज 4 अगस्त को राजस्थान में किस रेट बिकेगा गोल्ड-सिल्वर

विदेश में नौकरी का झांसा, बनाते थे 'साइबर गुलाम', राजस्थान पुलिस ने किया अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश, 5 दबोचे

सरदारशहर में निजी बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, बाजार भी हुआ बंद

राजस्थान में फिर बन रहा नया मानसूनी सिस्टम, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार की कीमतों में बदलाव! जानें ताजा रेट

जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!

नगर निगम चुनाव की तैयारी के बीच कांग्रेस में 'आलाकमान' पर छिड़ी बयानबाजी, चुनावी रणनीति की बैठक में दिखी अंदरूनी कलह

कांवड़ियों को पानी पिला रहे ट्रक में जा घुसी मिनी बस, दो यात्रियों की हालत गंभीर, 25 यात्री घायल

व्हाट्सएप पर मैसेज भेज बुलाया, फिर रची लूट की साजिश! अलवर में गुजरात के व्यापारी से खौफनाक वारदात

पाकिस्तान से ड्रोन में आती थी हेरोइन और विदेशी हथियार, बीकानेर पुलिस ने खोला सरहद पार का काला कारनामा

बारिश से पानी-पानी हुआ सीकर, नीमकाथाना में मेहरबान हुआ मानसून, घरों में जलभराव

बेटे और बहू ने छीन ली पेंशन, पोता कुल्हाड़ी से मारने की धमकी देता है! बुजुर्ग दंपती ने रोते-बिलखते हुए IG से की शिकायत

भाई निकला चोरी का मास्टरमाइंड! जमीन विवाद में रची 50 लाख के जेवर उड़ाने की साजिश

TAGS:
Rajasthan news
Jaipur news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
देवराज सिंह मौत मामले में गरमाई सियासत! महिपाल सिंह मकराना का बड़ा ऐलान, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम
2
3
4
5