मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर 4 गुना रोजगार तक, 2026 में CM भजनलाल शर्मा की सरकार में होंगे ये बड़े काम

Rajasthan Government Project: भजनलाल सरकार इस साल प्रदेश को कई नई सौगातें देगी. जनवरी महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी का उदघाटन करेंगे, वहीं रामजल सेतू परियोजना का काम भी धरातल पर दिखेगा सरकार जनहित में कई और बड़े फैसले कर सकती है.

रिफाइनरी की सौगात, बढेगा रोजगार

नया साल उम्मीदें बेशुमार भजनलाल सरकार से प्रदेश की जनता को इस साल खूब उम्मीदें हैं. तो सरकार भी प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातें देने को तैयार है. इसी महीने पीएम मोदी के पचपदरा रिफाइनरी का उद्धाटन करने की पूरी संभावना है. रिफाइनरी में उत्पादन शुरू होने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा. साथ ही राज्य सरकार के राजस्व में भी बड़ी बढोतरी होगी.

मुख्य बातें

- पचपदरा में देश की पहली इंटीग्रेटेड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स परियोजना की होगी शुरूआत

- 490 करोड लीटर डीजल का होगा सालाना उत्पादन

- अभी 35 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है रिफाइनरी में

- चार गुना तक बढ सकती है रोजगार की संख्या

- 52877 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है रिफाइनरी में

- कुल अस्सी हजार करोड़ रूपये रिफाइनरी पर खर्च का है अनुमान

- उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का दावा है कि रिफाइनरी के शुरू होने से प्रदेश की जनता को बड़ा लाभ मिलेगा

रामजल सेतू से बदलेगी तस्वीर

रामजल सेतू परियोजना के काम में इस साल तेजी आयेगी. भजनलाल सरकार अब तक 26 हजार करोड़ के कार्यादेश जारी कर चुकी है. इस साल परियोजना के पूरे होने पर

करीब तीन करोड़ पच्चीस लाख लोगों की इससे प्यास बुझेगी.

अधिकतर काम धरातल पर दिखने लगेगा सरकार का

पच्चीस लाख से अधिक किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य भी है. परियोजना को लेकर अब कई जिलों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज होगी. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का दावा है कि सरकार ने जो भी बड़े वादे किये उन्हें निभाने में सरकार कामयाब रही है. लिहाजा इस साल भी सरकार विकास की रफ्तार को कहीं कम नहीं पड़ने देगी.

पंचायती राज संस्थाओं होंगे चुनाव

इस साल भजनलाल सरकार को निकाय और पंचायतीराज चुनाव की चुनौती भी पार करनी पड़ेगी. सरकार को उम्मीद है कि पंचायतीराज और स्थानीय निकाय संस्थाओं के पुनर्गठन के बाद प्रदेश की सियासी तस्वीर बदल जायेगी और इसका फायदा भाजपा को मिलेगा. जो दल जितने ज्यादा जिला प्रमुख और प्रधान बना पायेगा उसका मनोबल बढेगा. कांग्रेस मनरेगा का नाम बदलने को मुददा बनायेगी, तो भाजपा सरकार के विकास कार्यों के दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी.

भजनलाल कैबिनेट का होगा विस्तार

मंत्रिमंडल में खाली चल रहे आधाा दर्जन मंत्रियों के भरे जायेंगे. राजस्थान में अधिकतम तीस मंत्री बन सकते हैं. विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार माना जा रहा है.

