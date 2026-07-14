Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान बनेगा ऑयल पावरहाउस! कच्चे तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की बड़ी तैयारी शुरू

राजस्थान बनेगा ऑयल पावरहाउस! कच्चे तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की बड़ी तैयारी शुरू

Rajasthan News: राजस्थान में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है. एसीएस अपर्णा अरोरा ने नई तकनीक अपनाने और नए क्षेत्रों में एक्सप्लोरेशन पर जोर दिया. राज्य में फिलहाल 54 हजार बैरल कच्चे तेल और 2.2 एमएमएससीएम प्राकृतिक गैस का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byKashi Ram
Published: Jul 14, 2026, 10:19 PM|Updated: Jul 14, 2026, 10:19 PM
राजस्थान बनेगा ऑयल पावरहाउस! कच्चे तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की बड़ी तैयारी शुरू
Image Credit: राजस्थान में कच्चे तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने की कार्ययोजना तैयार.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Oil Powerhouse: राज्य में कच्चे तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने की कार्ययोजना तैयार करने की कवायद तेज की गई है. अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने मंगलवार को सचिवालय में राज्य में कच्चे तेल और गैस का एक्सप्लोरेशन और दोहन कर रही संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने बैठक में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश-दुनिया में आ रही नवीनतम तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता जताई. उन्होंने बताया कि भूमि पर (ऑनशोर) प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान का दूसरा एवं कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है. बैठक में केयर्न वेदांता, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, फोकस एनर्जी आदि संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. एसीएस अपर्णा अरोरा ने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी में उत्पादन आरंभ हो गया है. इस 9 मिलियन मैट्रिक टन सालाना उत्पादन क्षमता की रिफाइनरी में 1.5 मिलियन टन राजस्थान में उत्पादित कच्चे तेल का परिशोधन किया जा सकेगा. पिछले सालों में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है. प्रदेश में कच्चे तेल का उत्पादन कर रही संस्थाओं को नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करने होंगे.

राज्य में 3 बेसिन से निकाला जा रहा कच्चा तेल
एसीएस माइंस एंड पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि राजस्थान में उत्पादित कच्चे तेल का राज्य की रिफाइनरी में ही परिशोधन हो, ताकि राज्य के आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सके. राज्य में तेल खोज व दोहन का कार्य कर रही संस्थाओं को दो स्तर पर कार्य करना होगा. इसमें एक तो नए क्षेत्रों में एक्सप्लोरेशन पर जोर देना होगा. जहां उत्पादन हो रहा है उन क्षेत्रों में नई तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ाना होगा. इसके लिए दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन करना होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के चार बेसिन हैं. जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचोर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यायन बेसिन हैं. जिसमें से जैसलमेर, बाड़मेर-सांचोर और बीकानेर-नागौर बेसिन में तेल की खोज और दोहन का कार्य हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

अभी 54 हजार बैरल कच्चे तेल का उत्पादन
निदेशक पेट्रोलियम अवधेश सिंह ने बताया कि राज्य में राज्य में 12 पेट्रोलियम लीज और 12 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किए हुए हैं. इस समय करीब 54 हजार बैरल कच्चे तेल का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है. वहीं 2.2 एमएमएससीएम प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है. बैठक में केयर्न इंडिया, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और फोकस एनर्जी के प्रतिनिधियों ने विस्तार से कच्चे तेल और गैस की खोज और दोहन कार्य की जानकारी दी. केयर्न इंडिया के प्रतिनिधि ने बताया कि एएसपी तकनीक से उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं ऑयल इंडिया ने भी नई तकनीक अपनाने की जानकारी दी. बैठक में विशिष्ठ सचिव माइंस नम्रता वृष्णि सहित विभागीय उच्चाधिकारी मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Jaipur News: 83 साल के बुजुर्ग के परिवार ने लिया ऐसा फैसला, दो लोगों को मिली नई जिंदगी

Jaipur: प्रशासन की 'कुंभकर्णी नींद' जगाने का विरोध, गंदे पानी से त्रस्त ग्रामीणों ने बजाया ढोल

जयपुर के बस्सी में अवैध खनन पर खान विभाग का शिकंजा, 98 मामले दर्ज, 83 वाहन जब्त

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में बारिश पर लगा ब्रेक! अगले 5-6 दिन मौसम शुष्क, इन जिलों में हल्की बारिश के आसार

'डाकघर या अकादमी किसे निशाना बनाऊं...' लॉरेंस गैंग के नाम पर डिफेंस कोचिंग संचालक को मिली धमकी

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज! शाम से आंधी-बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल

बीकानेर में रातोंरात रोहित गोदारा के घर पर चला बुलडोजर, जांच में जुटी पुलिस

जगन गुर्जर हत्याकांड: पगड़ी रस्म के बाद धौलपुर में तनाव, बाड़ी कूच पर निकले लोग, प्रशासन ने संभाला मोर्चा

सोना हुआ सस्ता, चांदी ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

बाड़मेर में हैवानियत की हदें पार! चलती गाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में छोड़ भागा आरोपी!

सीकर के खेत में दिखा हैरान कर देने वाला नजारा! 1 घंटे तक फन उठाकर अठखेलियां करता रहा सांपों का जोड़ा

आखिर क्यों तबादलों पर मचा बवाल? राजस्थान के कई जिलों में स्कूलों पर लगे ताले

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग पर CM भजनलाल का बड़ा फैसला

राजस्थान में आज चुनाव हो तो कांग्रेस जीतेगी- सचिन पायलट

तो आखिर क्यों पैरालिम्पिक मेडलिस्ट मोना अग्रवाल को धरने पर बैठना पड़ा ?

जयपुर में जल्द ही लॉन्च होगी भारत टैक्सी, Ola-Uber से सस्ता होगा सफर, नहीं लगेगा कोई कमीशन और हिडन चार्ज

जयपुर के बस्सी में अवैध खनन पर खान विभाग का शिकंजा, 98 मामले दर्ज, 83 वाहन जब्त

जोधपुर में दर्दनाक हादसा, पानी के होद में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश

Gold Silver Price Today: औंधे मुंह गिरी सोने की कीमतें, चांदी बर्फ की तरह जमी, जानें जयपुर सर्राफा बाजार का आज का रेट

Churu: इकलौते गणित शिक्षक के तबादले पर भड़के ग्रामीण, 24 घंटे का अल्टीमेटम

शराब की पार्टी बनी मौत का कारण! चचेरे भाई ने चाकू से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

राजस्थान में थमी बारिश की रफ्तार, अब कब होगी झमाझम बारिश? जानिए मौसम का नया अपडेट

पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने साथी पर किया चाकू से हमला, BAP सांसद राजकुमार रोत का गनमैन घायल

सवाई माधोपुर में ट्रांसफर लिस्ट जारी होते ही अवैध बजरी का परिवहन क्यों ?

आखिरी वीडियो में छलका कीर्ति का दर्द! बोला- मुरलीधर, उसकी पत्नी और बेटे की वजह से दे रहा हूं जान

राजस्थान में मानसून ने ली ब्रेक! जानिए कब फिर होगी झमाझम बारिश

रीको में बिजली संकट से हाहाकार! बार-बार कटौती से भड़के उद्योग संचालक, आंदोलन की चेतावनी

बालोतरा में डंपर से टकराई तेज रफ्तार स्कोर्पियो, 5 युवकों की दर्दनाक मौत, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV

सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन पर बड़ा बदलाव, अब उतरते ही मिनटों में मिलेगी कैब!

कोटा में चारागाह भूमि पर चला बुलडोजर, दो अवैध मकान ध्वस्त, दो को कोर्ट से मिली राहत

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश पर ब्रेक, अब धूलभरी हवाओं का अलर्ट! जानिए आपके जिले का हाल

आमेर के मावठा सरोवर में SDRF का हाई-लेवल मॉक ड्रिल, रेस्क्यू ऑपरेशन देख पर्यटकों में मची हलचल

चित्तौड़गढ़ के शनि धाम आली में खुला मासिक भंडार, 22 लाख से ज्यादा की नकद भेंट मिले, भंडार गणना अभी जारी

आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 83 प्रहर अधिकारियों की तबादला सूची जारी

Alwar: GST अफसर के घर डकैती का पुलिस ने आरोपियों से कराया सीन रीक्रिएट, देखने उमड़ी भीड़

तबादले बंद... लेकिन सियासत जारी! BJP कार्यालय में उमड़ी भीड़, तीन मंत्रियों को किया तलब

राजस्थान में तबादलों की बड़ी लिस्ट जारी! दो विभागों में 300 से ज्यादा कार्मिकों का हुआ फेरबदल

देलवाड़ा मंदिर में घुसा था 14 फीट लंबा अजगर, बोरे में हुआ कैद

नरेश मीणा को बड़ा झटका! समरावता मामले में जमानत रद्द, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

राजस्थान में ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल, क्यों थम गए 10 हजार ट्रकों के पहिए, जानें क्या-क्या है मांगें

मानसरोवर के इक्का क्लब में बर्थडे पार्टी के दौरान युवक की हत्या, ओपन जेल के दो सजायाफ्ता कैदी भी मिले

TAGS:
Jaipur News
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान बनेगा ऑयल पावरहाउस! कच्चे तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की बड़ी तैयारी शुरू
Jaipur News
2
Rajasthan crime
3
Jhunjhunu News
4
Deedwana News
5
cm bhajanlal sharma