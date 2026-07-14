/राजस्थान बनेगा ऑयल पावरहाउस! कच्चे तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की बड़ी तैयारी शुरू

Rajasthan Oil Powerhouse: राज्य में कच्चे तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने की कार्ययोजना तैयार करने की कवायद तेज की गई है. अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने मंगलवार को सचिवालय में राज्य में कच्चे तेल और गैस का एक्सप्लोरेशन और दोहन कर रही संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने बैठक में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश-दुनिया में आ रही नवीनतम तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता जताई. उन्होंने बताया कि भूमि पर (ऑनशोर) प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान का दूसरा एवं कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है. बैठक में केयर्न वेदांता, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, फोकस एनर्जी आदि संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. एसीएस अपर्णा अरोरा ने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी में उत्पादन आरंभ हो गया है. इस 9 मिलियन मैट्रिक टन सालाना उत्पादन क्षमता की रिफाइनरी में 1.5 मिलियन टन राजस्थान में उत्पादित कच्चे तेल का परिशोधन किया जा सकेगा. पिछले सालों में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है. प्रदेश में कच्चे तेल का उत्पादन कर रही संस्थाओं को नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करने होंगे.

राज्य में 3 बेसिन से निकाला जा रहा कच्चा तेल

एसीएस माइंस एंड पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि राजस्थान में उत्पादित कच्चे तेल का राज्य की रिफाइनरी में ही परिशोधन हो, ताकि राज्य के आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सके. राज्य में तेल खोज व दोहन का कार्य कर रही संस्थाओं को दो स्तर पर कार्य करना होगा. इसमें एक तो नए क्षेत्रों में एक्सप्लोरेशन पर जोर देना होगा. जहां उत्पादन हो रहा है उन क्षेत्रों में नई तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ाना होगा. इसके लिए दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन करना होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के चार बेसिन हैं. जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचोर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यायन बेसिन हैं. जिसमें से जैसलमेर, बाड़मेर-सांचोर और बीकानेर-नागौर बेसिन में तेल की खोज और दोहन का कार्य हो रहा है.

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अभी 54 हजार बैरल कच्चे तेल का उत्पादन

निदेशक पेट्रोलियम अवधेश सिंह ने बताया कि राज्य में राज्य में 12 पेट्रोलियम लीज और 12 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किए हुए हैं. इस समय करीब 54 हजार बैरल कच्चे तेल का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है. वहीं 2.2 एमएमएससीएम प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है. बैठक में केयर्न इंडिया, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और फोकस एनर्जी के प्रतिनिधियों ने विस्तार से कच्चे तेल और गैस की खोज और दोहन कार्य की जानकारी दी. केयर्न इंडिया के प्रतिनिधि ने बताया कि एएसपी तकनीक से उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं ऑयल इंडिया ने भी नई तकनीक अपनाने की जानकारी दी. बैठक में विशिष्ठ सचिव माइंस नम्रता वृष्णि सहित विभागीय उच्चाधिकारी मौजूद रहे.