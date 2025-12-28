NH-48 पर भीषण टक्कर! तीन ट्रकों की आपस भिड़ंत से केबिन में फंसा ड्राइवर

Behror Accident News: राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ नेशनल हाईवे-48 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. गांव गुंती स्थित बियर फैक्ट्री के सामने जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे तीन भारी वाहन एक के बाद एक आपस में टकरा गए. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया.

टोचन कर ले जा रहा था ट्रक

जानकारी के अनुसार आगे एक ट्रैक्टर के जरिए खराब ट्रक को टोचन कर ले जाया जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह टोचन किए जा रहे ट्रक में जा घुसा. उसके पीछे चल रहा दूसरा बंद बॉडी कंटेनर भी समय रहते ब्रेक नहीं लगा सका और वह भी ट्रक में टकरा गया. देखते ही देखते तीनों वाहन आपस में भिड़ गए.

चालक केबिन में बुरी तरह फंसा

हादसे में एक ट्रक का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को केबिन से बाहर निकाला गया. घायल अवस्था में उसे एंबुलेंस की सहायता से बहरोड़ के विशंभर दयाल गुप्ता जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

वाहन रुकने के दौरान घायल के खोया नियंत्रण

घायल चालक की पहचान चांदमल (21) पुत्र गोपाल गुर्जर निवासी जादन, तहसील बनेडी, जिला भीलवाड़ा के रूप में हुई है. अस्पताल में उसका इलाज जारी है. घायल चालक चांदमल ने बताया कि वह गुजरात से खरगोदा जा रहा था और एक मारुति गाड़ी लेकर जा रहा था. हादसे के समय अचानक सामने वाहन रुकने से वह नियंत्रण नहीं रख सका.

नहीं हुई किसी भी तरह की जानहानि

गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन तीनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारु कराया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

