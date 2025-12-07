कर्ज के जाल में फंसा जयपुर का युवक नहीं बच पाया, मौत के बाद मोबाइल से निकलकर सामने आई सच्चाई

Jaipur News: जयपुर में ब्याज माफियाओं के कथित टॉर्चर से परेशान एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. मृतक के मोबाइल में दो महीने पहले लिखा गया सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने दो व्यक्तियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है. माधोराजपुरा थाना पुलिस ने रविवार को जयपुरिया हॉस्पिटल की मोर्च्युरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया. पुलिस ने मोबाइल जब्त कर आरोपों की जांच शुरू कर दी है.

प्रताप नगर सेक्टर-35 निवासी 30 वर्षीय दाऊद मंसुरी पर्दे लगाने का काम करता था और अपनी पत्नी व दो बेटों के साथ किराए पर रहता था. शनिवार सुबह वह फागी के माधोराजपुरा स्थित साइट पर काम के लिए निकला था. शाम करीब 5 बजे उसने माधोराजपुरा बस स्टैंड के पास फागी रोड पर बाइक खड़ी कर जहरीला पदार्थ खा लिया. तबीयत बिगड़ने पर वह वहीं सड़क किनारे गिर पड़ा. राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने उसे प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में जयपुरिया हॉस्पिटल रेफर किया गया.

इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.पुलिस को मृतक के मोबाइल में दो महीने पहले लिखा सुसाइड नोट मिला है. इसमें दाऊद ने लिखा था कि वह “कर्ज वालों” से परेशान है और सरपंच उर्फ खलीक तथा चन्दू नामक लोगों पर दोगुना ब्याज वसूलने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. उसने खुदकुशी के लिए इन्हीं परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया था. सुसाइड नोट में उसने अपने परिवार से बच्चों का ध्यान रखने की गुहार लगाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मृतक के मामा अब्दुल शम्मद ने बताया कि दाऊद ने सरपंच उर्फ खलीक और चन्दू से करीब 10 लाख रुपये ब्याज पर लिए थे. मूलधन चुकाने के बाद भी उस पर ब्याज पर ब्याज जोड़कर रकम दोगुनी बताई जाने लगी. कथित टॉर्चर से वह छह महीने पहले घर छोड़कर चला गया था. परिजनों ने सांगानेर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके दो दिन बाद वह लौट आया. दाऊद ने तब ही आत्महत्या करने का विचार आने पर सुसाइड नोट लिखा था और उसकी फोटो मोबाइल में सेव कर ली थी. उसने यह नोट कुछ परिचितों को भी भेजा था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-