शादी नहीं हो रही साहब… मेरी शादी करवा दो! युवक ने पूर्व विधायक को लिखा अनोखा पत्र, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

Rajasthan News: जयपुर के चौमूं में एक अविवाहित युवक ने पूर्व विधायक रामलाल शर्मा से अपनी शादी करवाने की मांग करते हुए पत्र लिखा. यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. युवक का मोबाइल नंबर बंद मिला. मामला तब चर्चा में आया जब शर्मा का शादी को लेकर दिया गया मजाकिया बयान वायरल हुआ.

Published: Nov 09, 2025, 05:22 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 05:22 PM IST

शादी नहीं हो रही साहब… मेरी शादी करवा दो! युवक ने पूर्व विधायक को लिखा अनोखा पत्र, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

Chomu News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमूं में एक अनोखा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां एक अविवाहित युवक ने पूर्व विधायक **रामलाल शर्मा** से अपनी शादी करवाने की गुहार लगाई है. युवक का यह अनोखा पत्र अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पूर्व विधायक से शादी करवाने की मांग
मिली जानकारी के अनुसार, युवक ने पत्र में लिखा है कि उसकी शादी नहीं हो रही है, इसलिए वह चाहता है कि पूर्व विधायक उसकी शादी करवाने में मदद करें. पत्र में उसने अपनी परेशानी खुलकर बताई और उम्मीद जताई कि शर्मा उसकी बात जरूर सुनेंगे. वायरल हो रहे इस पत्र में युवक का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है. हालांकि, उस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन नहीं लगा. इसके बावजूद यह मामला सोशल मीडिया पर लोगों के बीच जिज्ञासा का विषय बना हुआ है.

घटना सोशल मीडिया पर वायरल

पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई, जब पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस क्लिप में वे मजाकिया अंदाज में कहते नजर आए कि कुछ समाजवादी लोग ऐसे हैं, जिन्हें समाज के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता. उनकी उम्र 40 साल हो गई है, लेकिन समाज वाले उन पर भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही. बताया जा रहा है कि भाषण के वायरल होने के बाद ही युवक ने यह पत्र लिखा. उसने इस बयान को अपनी जिंदगी से जोड़ते हुए पूर्व विधायक से अपनी शादी में मदद की मांग कर डाली.
लोगों में हैरानी
लोग अब इस घटना को मजाक और हैरानी, दोनों नजरिए से देख रहे हैं. कोई इसे हास्यपूर्ण मामला मान रहा है तो कोई इसे सामाजिक दबाव और अविवाहित युवाओं की तकलीफ से जोड़ रहा है. फिलहाल, पत्र लिखने वाले युवक की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है. लेकिन चौमूं में यह मामला चर्चा का केंद्र बन गया है और लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

