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राजस्थान के SDM कोर्ट पर दबाव, सालों से फंसे 6.72 लाख केस

Rajasthan News: राजस्थान में जमीन विवादों के 6.72 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं, 64% एसडीएम कोर्ट में. कई केस 30 साल से अटके हैं. स्टाफ कमी, रिपोर्ट देरी और सिस्टम की खामियों से आम जनता का न्याय लंबित, पीढ़ियां कोर्ट में फंसी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 09, 2026, 05:42 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 05:42 PM IST

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राजस्थान के SDM कोर्ट पर दबाव, सालों से फंसे 6.72 लाख केस

Jaipur News: राजस्थान में जमीन सिर्फ जमीन नहीं…पहचान है, विरासत है और कई परिवारों के लिए अस्तित्व की लड़ाई भी. लेकिन सोचिए जब इसी जमीन के विवाद अदालतों में फंसकर 5 नहीं, 10 नहीं… बल्कि 30 से 40 साल तक लटके रहें, तो इंसाफ का मतलब क्या रह जाता है. राज्य के रेवेन्यू कोर्ट में 6.72 लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं…और हैरानी की बात ये कि 64 फीसदी केस सिर्फ एसडीएम कोर्ट में अटके पड़े हैं. हालात ऐसे कि कुछ राजस्व कोर्ट पूरे साल में एक ही केस निपटा पा रहे हैं. यह सिर्फ सिस्टम पर दबाव नहीं, बल्कि उस आम आदमी की उम्मीदों का बोझ है…जो हर तारीख पर न्याय की आस लेकर अदालत पहुंचता है. यह सिर्फ आंकड़े नहीं. ये उन परिवारों की कहानी है, जहां जमीन के विवाद ने रिश्ते तोड़े, सपने रोके और पीढ़ियों को कोर्ट के चक्कर में उलझा दिया.

राजस्थान में जमीन के झगड़े अब वक्त में उलझ गए हैं. अदालतों की फाइलों में बंद ये विवाद धीरे-धीरे लोगों की जिंदगी का सबसे लंबा इंतजार बनते जा रहे हैं. प्रदेश के विभिन्न रेवेन्यू कोर्ट (राजस्व मंडल और अधीनस्थ राजस्व कोर्ट) में 6 लाख 72 हजार 591 से मामलों का आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों की कहानी है जो अपने ही खेत, रास्ता, अपने ही प्लॉट और अपनी ही विरासत, नामांतरण, बंटवारा के लिए सालों से राजस्व कोर्ट में दर-दर भटक रहे हैं. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि एसडीएम कोर्ट ही इस बोझ के नीचे सबसे ज्यादा दबे हुए हैं. यहां 4.33 लाख प्रकरण लंबित है. ये कुल लंबित मामलों का करीब 64 फीसदी यहीं अटका हुआ है. यानी जहां से लोगों को जल्दी राहत मिलनी चाहिए, वहीं सबसे ज्यादा इंतजार लिख दिया गया है.

क्यों बढ़ रही है पेंडेंसी?
सरकार के सामने रखी गई समीक्षा रिपोर्ट में कई अहम कारण सामने आए हैं.
-कोर्ट स्टाफ की कमी और पर्याप्त ट्रेनिंग का अभाव.
-राजस्व कार्मिकों की अन्य कार्यों में व्यस्तता.
-तामिल कुनिंदाओं की कमी-नोटिस तामिल में देरी.
-मौका रिपोर्ट-कुर्रेजात रिपोर्ट पेश करने में देरी.
-मिसल पेश करने में देरी.
-नोटिस और आदेशों की तामील में लगातार देरी.
-मौके की रिपोर्ट (पटवारी/तहसीलदार स्तर) समय पर नहीं मिलना
इन वजहों से सुनवाई टलती रहती है और केस सालों तक खिंचते चले जाते हैं.

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5 साल नहीं, दशकों से अटके केस
सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कुल लंबित मामलों में से करीब 2.17 लाख केस ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा समय से अटके हुए हैं.
1.34 लाख केस: 5 से 10 साल पुराने
75 हजार से ज्यादा केस: 10 से 20 साल पुराने
6 हजार से ज्यादा केस: 20 से 30 साल पुराने
330 से ज्यादा केस: 30 साल से भी ज्यादा पुराने
यानी कई लोगों के लिए जमीन का विवाद पीढ़ियों तक खिंच रहा है.

रिपोर्ट में कुछ ऐसे कोर्ट भी सामने आए हैं, जहां पूरे वित्त वर्ष (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) में सिर्फ एक केस ही निपटाया गया. इनमें शामिल हैं.
-एसडीओ कोर्ट, सादूलशहर (श्रीगंगानगर)
-सहायक कलेक्टर कोर्ट, टोंक
-अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एसडीएम) कोर्ट, फलौदी

किस कोर्ट में कितने केस लंबित
कोर्ट:::::::::::::::::::::केस पेंडिंग संख्या
राजस्व मंडल::::::::::::::::70,618
संभागीय आयुक्त:::::::::::8870
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त:::::7840
राजस्व अपील अधिकारी:::::22,670
भू-प्रबंध अधिकारी पदेन::::::10,235
जिला कलेक्टर::::::::::::::::14,285
अ​तिरिक्त जिला कलेक्टर:::::::21,487
उपखंड अधिकारी::::::::::::::4,33,285
सहायक कलेक्टर::::::::::::::::33,176
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)::::::34,995
उपनिवेशन:::::::::::::::2206
तहसीलदार::::::::::::::::7854
नायब तहसीलदार::::::::::::::::5058

बहरहाल, राजस्व कोर्ट में हजारों मामले ऐसे भी हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गए, लेकिन फैसला नहीं आया. कहीं बेटे अपने पिता के केस लड़ रहे हैं, तो कहीं पोते अपने दादा के विवाद को खत्म करने की कोशिश में हैं. जमीन वही है, लेकिन मालिकाना हक का फैसला वक्त की धूल में दबता जा रहा है. बढ़ती पेंडेंसी न सिर्फ आम लोगों को न्याय से दूर कर रही है, बल्कि सरकारी मशीनरी और न्यायिक व्यवस्था पर भी भारी दबाव डाल रही है. अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ, तो जमीन विवादों का ये ‘बैकलॉग’ आने वाले वर्षों में और बड़ा संकट बन सकता है.

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