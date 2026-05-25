/45 डिग्री की शाही गर्मी में आमेर फोर्ट पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, हाथियों की सलामी और लोकनृत्य देख हुए गदगद

Marco Rubio Visit Jaipur: मरुधरा अपनी शाही मेहमाननवाजी और 'अतिथि देवो भव:' की परंपरा के लिए दुनिया भर में जानी जाती है. आज गुलाबी नगरी जयपुर में इसका एक बेहद भव्य और ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला, जब वैश्विक तनावों के बीच भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंचे.

सोमवार दोपहर जैसे ही मार्को रूबियो का विमान जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, एयरकंडीशंड माहौल से बाहर निकलते ही उनका सामना राजस्थान की तीखी गर्म हवाओं और नौतपा की तपिश से हुआ. जयपुर का तापमान जहां 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, वहीं उनका सबसे अहम पड़ाव यानी विश्व विख्यात आमेर फोर्ट 45 डिग्री की भीषण गर्मी के साथ तप रहा था. लेकिन मरुधरा के शाही स्वागत के आगे यह रिकॉर्डतोड़ गर्मी भी पूरी तरह बेअसर साबित हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

जलेब चौक में हाथियों ने दी सलामी, लोक संस्कृति देख झूम उठा अमेरिकी डेलिगेशन

दोपहर ठीक 3:00 बजे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी पत्नी जॉनेट डॉसडेबेस रूबियो और पूरे डेलिगेशन के साथ आमेर फोर्ट के ऐतिहासिक जलेब चौक पहुंचे. वहां पहुंचते ही राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका तिलक लगाकर और सूत की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया.स्वागत की सबसे अनोखी और शाही तस्वीर तब सामने आई जब आमेर के सजे-धजे हाथियों ने सूंड उठाकर अमेरिकी विदेश मंत्री और उनकी पत्नी को शाही अंदाज में सलामी दी. यह नजारा देखकर रूबियो दंपत्ति के चेहरे खिल उठे.इस दौरान राजस्थानी लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में चंग, कालबेलिया और घूमर नृत्य की ऐसी मनमोहक प्रस्तुतियां दीं कि विदेशी मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए. बैकग्राउंड में गूंजती रावणहत्था की मधुर धुनों ने पूरे माहौल को सांस्कृतिक विहंगम रूप दे दिया.

45°C का 'हीट चैंबर' बना आमेर, सुरक्षा और कूलिंग के थे कड़े इंतजाम

चट्टानी पहाड़ियों और बलुआ पत्थरों से बना आमेर किला दोपहर के समय किसी प्राकृतिक 'हीट चैंबर' की तरह तप रहा था. सूरज की सीधी किरणें महल के खुले चौकों और दीवारों को झुलसा रही थीं. इस परीक्षा वाले मौसम को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी.उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की सीधी निगरानी में आमेर फोर्ट में खास कूलिंग जोन, शेड्स और ठंडे पेय पदार्थों (खस और गुलाब के शरबत, नींबू पानी) की पुख्ता व्यवस्था की गई थी ताकि विदेशी मेहमानों को गर्मी का अहसास कम से कम हो. आपको बता दें कि जयपुर आने से ठीक पहले रूबियो अपनी पत्नी के साथ आगरा में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जमकर तस्वीरें भी खिंचवाई थीं.

आम पर्यटकों के लिए बंद रहा किला

हाई-प्रोफाइल वीआईपी मूवमेंट और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा प्रोटोकॉल को देखते हुए आमेर फोर्ट में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम रहे. दोपहर 1:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आम देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए आमेर फोर्ट में एंट्री पूरी तरह बंद रखी गई.सुरक्षा को और ज्यादा अभेद्य बनाने के लिए जयपुर के आमेर सहित कई थाना क्षेत्रों में अस्थाई रूप से ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू किया गया था. चप्पे-चप्पे पर राजस्थान पुलिस और खुफिया एजेंसियों का कड़ा पहरा रहा.