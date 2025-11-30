शादी का सीजन ऑन… और जयपुर ऑफ! सड़कें बनी दूल्हा, ट्रैफिक बना बाराती का दुश्मन नंबर-1!

Jaipur News: राजधानी में इस बार शादी का मौसम सिर्फ बैंड-बाजा-बारात का नहीं, बल्कि ट्रैफिक ट्रॉमा सीजन भी बन गया है. शहर के सैकड़ों मैरिज गार्डन ऐसे हैं, जो खुद तो राजा-महाराजा जैसे सज-धज कर खड़े हैं लेकिन मेहमानों की गाड़ियां सड़क पर ऐसे बिखरी रहती हैं, जैसे बारात में बिन बुलाए रिश्तेदार हर तरफ, बिना जगह, बिना व्यवस्था. दो लेन की सड़कें आधी रह जाती हैं और बाकी आधी पर धक्का-मुक्की, हॉर्न और चिड़चिड़ाहट का शोर.

राजधानी में पार्किंग गायब और ट्रैफिक बना बाराती की सबसे बड़ी परीक्षा

शादी की रोशनी में नहाई राजधानी इन दिनों ट्रैफिक अराजकता के अंधेरे में डूबी हुई है. शहर के मैरिज गार्डन और रिसॉर्ट इतने बढ़ गए हैं कि हर किलोमीटर पर एक नया बोर्ड चमक रहा है, लेकिन पार्किंग? वह जैसे शहर से गायब हो चुकी है. नक्शों में जो जगह पार्किंग बताई जाती है, वास्तविकता में वह या तो टेंट की सजावट में बदल चुकी है या स्टोरेज का गोदाम बनी हुई है.

हालात यह हैं कि टोंक रोड से लेकर आगरा रोड और न्यूसांगानेर से इस्कॉन रोड तक शादी वाले दिनों में पूरी सड़कें गाड़ियों की कतार से जकड़ जाती हैं. मेहमान गाड़ी लेकर आते हैं और पार्किंग न मिलने पर सीधे सड़क पर कब्जा कर लेते हैं. राजधानी के आधे से ज्यादा विवाह स्थलों में पार्किंग नाम की चीज या तो है ही नहीं या फिर कागजों में ही मौजूद है. नतीजा शहर की मुख्य सड़कें ओपन पार्किंग में बदल चुकी हैं और रात होते ही जाम का ऐसा जाल बिछ जाता है, जिसमें आमजन घंटों फंस जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

निगम के नियमों को फेरे-25% पार्किंग अनिवार्य, आधे गार्डन फेल

नगर निगम के नियम साफ कहते हैं कि किसी भी विवाह स्थल में परिसर का कम से कम 25% हिस्सा पार्किंग के लिए आरक्षित होना चाहिए लेकिन राजधानी जयपुर में यह नियम उस किताब की तरह है, जिसे कोई पढ़ता नहीं सिर्फ दिखाता है. 550 से अधिक गार्डनों वाले शहर में असलियत यह है कि लगभग आधे गार्डनों में पार्किंग या तो बेहद सीमित है या बिल्कुल नहीं है. बड़े-बड़े रिसोर्ट, जिनमें हजारों मेहमानों के बैठने की व्यवस्था है. वहां मुश्किल से 100–150 वाहनों की पार्किंग, इसके बाद जब समारोह में 400–500 गाड़ियां एक साथ पहुंचती हैं तो बाकी का बोझ सीधा सड़क पर लाद दिया जाता है.

जयपुर में मैरिज इंडस्ट्री लाखों की लेकिन पार्किंग में सेंटीमीटर भी नहीं

आगरा रोड से लेकर इस्कॉन रोड, मुहाना मंडी, सीकर रोड, टोंक रोड, जगतपुरा, विद्याधर नगर, महल रोड पूरे शहर में हालात लगभग एक जैसे हैं. आगरा रोड पर प्रेमनगर पुलिया से आगे 25 से अधिक शादी स्थल हैं और शादी की शाम को यहां एक से दो किलोमीटर लंबी 'व्हीकल टेल' लगना आम बात है.

दो-लेन सड़क का दोनों तरफ वाहनों से भर जाना इतना खतरनाक हालात पैदा करता है कि एम्बुलेंस तक आगे नहीं बढ़ पाती. न्यू सांगानेर रोड और इस्कॉन रोड का हाल तो इससे भी बदतर है. लगभग 20 गार्डन एक ही लाइन में मौजूद हैं, लेकिन गाड़ियां पार्क करने की सुविधा किसी में भी पर्याप्त नहीं. गार्डन संचालक अपने सुरक्षा गार्डों से ही सड़क किनारे वाहन खड़े करवाते हैं. मानो सड़क उनकी निजी संपत्ति हो. राहगीर, पैदल यात्री, दोपहिया चालक, सभी एक चलते खतरे के बीच रास्ता खोजने को मजबूर हैं. सड़कें सिकुड़ जाती हैं और दुर्घटना का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है.

कागजों में पार्किंग, जमीन पर हकीकत-गार्डन बने नो ड्राइव जोन

नगर निगम के अधिकारी पार्किंग नियमों का हवाला देते हैं, लाइसेंस और एनओसी जारी करते हैं लेकिन जमीन पर इनके पालन का जिम्मा लेने वाला कोई नहीं दिखता. ट्रैफिक पुलिस के लिए यह मौसम मानो ब्लाइंड स्पॉट हो. न अतिरिक्त जवान तैनात, न ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, न किसी तरह की रूट मॉनिटरिंग. गार्डन संचालक पार्किंग के लिए जमीन बढ़ाने की बजाय शादी हॉल का आकार बढ़ाते जा रहे हैं. मेहमानों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पार्किंग बढ़ाने का विचार मानो किसी की प्राथमिकता में ही नहीं.

ये कहते हैं नियम

सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 30 फीट होना अनिवार्य हैं.

पार्किंग व्यवस्था कुल क्षेत्रफल के कम से कम 25 फीसदी में होगी.

विवाह स्थल पर आने-जाने के दो रास्ते होने चाहिए.

विवाह स्थल पर ट्रैफिक को बाधित होने से रोकने के लिए निर्धारित संख्या में गार्ड लगाना अनिवार्य.

ये कहते हैं एक्सपर्ट- पार्किंग ऑडिट अनिवार्य हो

शादी वाले दिनों में ट्रैफिक प्लान पहले से जारी हो

सड़क किनारे पार्किंग पर सख्त फाइन लगे

नियम तोड़ने वाले गार्डनों की एनओसी पर तुरंत कार्रवाई

विवाह स्थल बनाते समय नगर निगम के अफसर मौका मुआयना जरूर करते हैं. उस समय गार्डन मालिक पार्किंग से लेकर ड्रेनेज तक सभी व्यवस्थाएं आदर्श तरीके से दिखा देते हैं. लेकिन जैसे ही निर्माण पूरा होता है, पार्किंग की जगह पर या तो मंडप खड़ा हो जाता है या फूड कोर्ट, या फिर किसी प्रशासनिक चूक के नाम पर जमीन का हिस्सा गायब. फिर वही लाइसेंस, वही एनओसी-सब मानो बिना किसी सवाल के जारी हो जाती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-