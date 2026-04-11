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17 से 26 अप्रैल तक जयपुर में स्वाद का त्योहार! मसाला मेले की तैयारी हुई पूरी

Rajasthan News: जयपुर में 17 से 26 अप्रैल 2026 तक जवाहर कला केंद्र में ‘राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026’ आयोजित होगा. कॉनफेड द्वारा लगने वाले इस मेले में 150 स्टॉल्स पर देशभर के मसाले, ऑर्गेनिक व जीआई उत्पाद, लोक कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम, लक्की ड्रॉ और मुफ्त मसाला पिसाई की सुविधा भी होगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshish chauhan
Published:Apr 11, 2026, 09:58 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 09:58 PM IST

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17 से 26 अप्रैल तक जयपुर में स्वाद का त्योहार! मसाला मेले की तैयारी हुई पूरी

Jaipur Masala Mela: सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि सहकारिता विभाग राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) द्वारा जयपुर में 17 से 26 अप्रेल तक ‘राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026’ का आयोजन किया जाएगा. जवाहर कला केन्द्र में आयोजित होने वाले मेले में राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों की सहकारी संस्थाओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण मसालों अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की जाएगी.

दक ने बताया कि सहकारिता विभाग कॉनफेड द्वारा वर्ष 2003 से निरन्तर प्रतिवर्ष मसाला मेले का आयोजन किया जाता है, जो अब जयपुर की विशिष्ट पहचान बन चुका है. राष्ट्रीय स्तर के इस मेले का जयपुरवासियों को खास इंतजार रहता है और बड़ी तादाद में लोग इसमें खरीददारी के लिए पहुंचते हैं. मेले में आमजन को शुद्ध मसालों सहित अन्य गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध होते हैं. उन्होंने बताया कि मसाला मेला सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों एवं स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के व्यवसाय, बिक्री एवं प्रचार के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है. राज्य की प्रमुख सहकारी संस्थाएं, जिला उपभोक्ता भण्डार, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, महिला सहकारी समितियां स्वयं सहायता समूह मेले में स्टॉल्स पर अपने उत्पाद प्रदर्शित करते हैं.

सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस बार मेले में 150 स्टॉल्स लगाई जाएगी, जिन पर उच्च गुणवत्ता के मसाले, श्री अन्न उत्पाद, ऑर्गेनिक उत्पाद, जीआई टैग उत्पाद, तेल, अनाज, हस्तनिर्मित एवं घरेलू उत्पाद आदि आमजन को उपलब्ध करवाये जाएंगे. उन्होंने बताया कि केरल की काली मिर्च एवं लौंग, इरोड (तमिलनाडू) की हल्दी एवं दालचीनी, गुंटूर (आंध्र प्रदेश) की लाल मिर्च एवं काजू, कश्मीर की केसर एवं ड्राई फ्रूट्स, पंजाब के चावल एवं रेडी टू ईट प्रोडक्ट, मध्य प्रदेश का सिहोरी गेहूं, मथानिया की लाल मिर्च, रामगंजमंडी एवं बारां का धनिया, नागौर का जीरा एवं कसूरी मैथी, जालोर की ईसबगोल, सिरोही की सौंफ, प्रतापगढ़ की हींग, चित्तौड़गढ़ की अजवाइन, पुष्कर का गुलकन्द, नाथद्वारा की ठण्डाई, भुसावर का अचार, राजसमंद का शर्बत, सोजत की मेहंदी, डूंगरपुर का आम पापड़, झाड़ोल की अरहर दाल, बीकानेर के पापड़ आदि मेले के मुख्य आकर्षण होते हैं.

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दक ने बताया कि मेले में ग्राहकों के लिए मोबाइल चक्की के माध्यम से निशुल्क हाथों-हाथ मसाले पीसकर देने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है. आगन्तुक ग्राहकों के लिए प्रतिदिन लक्की ड्रॉ एवं समापन पर बम्पर ड्रॉ की व्यवस्था रहेगी. उन्होंने बताया कि मेले में प्रतिदिन अलग-अलग संभागों के लोक कलाकारों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होंगी. दक ने मेले में आगन्तुकों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

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