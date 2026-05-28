/राजस्थान में टीबी के खिलाफ महाअभियान! 16 लाख से ज्यादा एक्स-रे, हजारों मरीजों को मिला इलाज

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Rajasthan News: राजस्थान में ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ के तहत भजनलाल सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. 100 दिवसीय अभियान में अब तक करीब 19 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई. 11 हजार से ज्यादा गांवों में अभियान चलाकर 32 हजार नए TB मरीजों की पहचान की गई, जबकि 38 हजार मरीजों को न्यूट्रिशन किट भी मिली.
TB Screening Rajasthan: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान टीबी मुक्त होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है. राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “टीबी मुक्त भारत” के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. इसी दिशा में संचालित ‘टीबी मुक्त भारत अभियान-100 दिवसीय विशेष अभियान’ में राजस्थान ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. इस वर्ष 24 मार्च को शुरू हुए इस अभियान में मात्र दो माह में प्रदेश में करीब 19 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है.
भजनलाल सरकार का ‘निरामय राजस्थान’ का संकल्प स्वस्थ राजस्थान का संकल्प मजबूती से आगे बढ रहा है विजन के तहत टीबी जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग, शीघ्र जांच, जनजागरूकता, पोषण सहायता एवं सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है. जनभागीदारी, तकनीक एवं संवेदनशीलता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर कर हम टीबी की इस जंग को हर हाल में जीतेंगे.
11 हजार गांवों में अभियान, अब तक 5 हजार शिविर, 16 लाख से ज्यादा एक्सरे
प्रदेशभर में 24 मार्च से 11,328 हाई रिस्क गांवों एवं वार्डों में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है, अब तक 5 हजार आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए गए, 18.93 लाख से अधिक व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग की गई. समय पर एवं सटीक जांच करने के लिए 16.51 लाख चेस्ट एक्स-रे तथा 1.41 लाख से अधिक एनएएटी जांचें सुनिश्चित की गईं. अभियान के दौरान कुल 32,102 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई.
12 हजार 535 व्यक्तियों की हुई टीपीटी
अभियान के तहत 16 हजार 500 से अधिक मरीजों का आकलन किया गया, जो 51 प्रतिशत उपलब्धि है. अभियान में अब तक न्यूट्रिशन किट वितरण में 83 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है
पोषण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से अब तक करीब 46 हजार सहमति प्राप्त टीबी मरीजों में से करीब 38 हजार लाभार्थियों को न्यूट्रिशन किट वितरित की गईं, जो करीब 83 प्रतिशत उपलब्धि है. निक्षय मित्र पहल के तहत अभियान अवधि में 2 हजार नए निक्षय मित्र पंजीकृत किए गए तथा सामुदायिक सहयोग से करीब 34 हजार फूड बास्केट टीबी मरीजों को वितरित किए गए.
जनजागरूकता पर विशेष फोकस, वर्ष 2025 में लक्ष्य से ज्यादा टीबी मरीज अधिसूचित.
राज्यभर में 7500 स्कूल स्तरीय एवं 1363 कॉलेज स्तरीय गतिविधियां आयोजित की गईं.
एक हजार माय भारत स्वयंसेवकों एवं 7 हजार से अधिक जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई.
बहरहाल राजस्थान ने टीबी मुक्ति की तरफ मजबूती के साथ कदम आगे बढाये हैं.
वर्ष 2025 में कुल 1.63 लाख टीबी मरीजों की अधिसूचना करते हुए निर्धारित लक्ष्य का 102 प्रतिशत हासिल किया है साथ ही प्रदेश की 6,547 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, जो राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है. देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ भजनलाल सरकार स्वस्थ राजस्थान के अपने संकल्प की तरफ मजबूती से कदम बढा रही है
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