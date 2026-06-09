/राजस्थान बनेगा इंडस्ट्री हब! 5160 हेक्टेयर जमीन पर तैयार होगी विकास की नई कहानी

Jaipur News: राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार और रीको (RIICO) लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसी का नतीजा है कि प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. सरकार का मुख्य उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, नए उद्योग स्थापित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर तैयार करना है. पिछले कुछ समय में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है.

आंकड़ों पर नजर डालें तो रीको ने वर्ष 2025-26 के दौरान 21 नए औद्योगिक क्षेत्रों को आवंटन के लिए खोला है. इसका मतलब है कि औसतन हर 17 दिन में एक नया औद्योगिक क्षेत्र निवेशकों और उद्यमियों के लिए उपलब्ध कराया गया. इसके साथ ही औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया भी लगातार जारी रही. औसतन प्रतिदिन 6 भूखंडों का आवंटन किया गया, जिससे उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को तेजी से अवसर मिल सके.

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राज्य सरकार का मानना है कि उद्योगों का विस्तार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यही कारण है कि नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. सरकार के अब तक के कार्यकाल में कुल 5160 हेक्टेयर भूमि रीको को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए आवंटित की गई है. इतनी बड़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध होने से आने वाले वर्षों में कई नए औद्योगिक केंद्र विकसित होने की संभावना है.

नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का सीधा लाभ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने के रूप में देखने को मिलेगा. उद्योग स्थापित होने से न केवल प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा, बल्कि परिवहन, व्यापार, सेवा और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी काम के नए अवसर बनेंगे. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी.

इसके अलावा राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी-2026 के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी से भी नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से औद्योगिक आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया जाएगा. इससे निवेशकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां पहले से अधिक तेज होंगी. राज्य सरकार की यह पहल राजस्थान को एक मजबूत औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. तेजी से हो रहे भूमि आवंटन और नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है.