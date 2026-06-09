Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान बनेगा इंडस्ट्री हब! 5160 हेक्टेयर जमीन पर तैयार होगी विकास की नई कहानी

राजस्थान बनेगा इंडस्ट्री हब! 5160 हेक्टेयर जमीन पर तैयार होगी विकास की नई कहानी

Rajasthan News: राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए RIICO ने 2025-26 में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र आवंटन हेतु खोले. औसतन हर 17 दिन में एक क्षेत्र और प्रतिदिन 6 भूखंड आवंटित किए गए. सरकार ने 5160 हेक्टेयर भूमि दी, जिससे निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 09, 2026, 04:35 PM|Updated: Jun 09, 2026, 04:35 PM
राजस्थान बनेगा इंडस्ट्री हब! 5160 हेक्टेयर जमीन पर तैयार होगी विकास की नई कहानी
Image Credit: Rajasthan Industries Hub RIICO

Jaipur News: राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार और रीको (RIICO) लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसी का नतीजा है कि प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. सरकार का मुख्य उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, नए उद्योग स्थापित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर तैयार करना है. पिछले कुछ समय में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है.

आंकड़ों पर नजर डालें तो रीको ने वर्ष 2025-26 के दौरान 21 नए औद्योगिक क्षेत्रों को आवंटन के लिए खोला है. इसका मतलब है कि औसतन हर 17 दिन में एक नया औद्योगिक क्षेत्र निवेशकों और उद्यमियों के लिए उपलब्ध कराया गया. इसके साथ ही औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया भी लगातार जारी रही. औसतन प्रतिदिन 6 भूखंडों का आवंटन किया गया, जिससे उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को तेजी से अवसर मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य सरकार का मानना है कि उद्योगों का विस्तार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यही कारण है कि नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. सरकार के अब तक के कार्यकाल में कुल 5160 हेक्टेयर भूमि रीको को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए आवंटित की गई है. इतनी बड़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध होने से आने वाले वर्षों में कई नए औद्योगिक केंद्र विकसित होने की संभावना है.

नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का सीधा लाभ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने के रूप में देखने को मिलेगा. उद्योग स्थापित होने से न केवल प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा, बल्कि परिवहन, व्यापार, सेवा और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी काम के नए अवसर बनेंगे. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी.

इसके अलावा राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी-2026 के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी से भी नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से औद्योगिक आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया जाएगा. इससे निवेशकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां पहले से अधिक तेज होंगी. राज्य सरकार की यह पहल राजस्थान को एक मजबूत औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. तेजी से हो रहे भूमि आवंटन और नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में चल रही थी 'फर्जी डॉक्टरों की फैक्ट्री', मास्टरमाइंड 23 से 27 लाख में बना रहा था डॉक्टर!

ट्रेंडिंग न्यूज़

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

Kotputli: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्कॉर्पियो समेत 4 वाहन टकराए, 2 की हालत गंभीर, देखें तस्वीरें

राजस्थान को RRTS की बड़ी सौगात! दिल्ली से बहरोड़ सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचेंगे लोग

राजस्थान में गाड़ियों पर, रतिराम का पोता और बेलगाम जैसा टशन दिखाया तो होगी मुश्किल

राजस्थान को गर्मी से छुटकारा देने आ रहे हैं काले बादल! अगले 6 दिनों तक IMD ने जारी किया आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

जयपुर-अलवर समेत 15 जिलों के लोग हो जाएं तैयार, 70km की स्पीड से आ सकती आंधी!

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

Dudu: पड़ोसी के मकान में बोरी में बंद मिला विवाहित महिला का शव, 4 महीने की थी गर्भवती, पति पुलिस हिरासत में

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Dungarpur: पिता ने किया बेटे और उसके दोस्तों पर तलवार- सरियों से किया जानलेवा हमला

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

बिजली भर्ती ग्रुप-III रिजल्ट जारी! हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म

अलवर में बेटे ने सोते हुए पिता का गंडासे से काटा गला, फिर मामा को फोन पर बोला-पापा को बचा लो...

राजस्थान में धराशायी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट अपडेट

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

खाद माफियाओं पर डॉ. किरोड़ी का 'स्ट्राइक', जयपुर के कानोता में छापेमारी से मचा हड़कंप!

राजस्थान के ट्यूबवेल से अचानक निकलने लगे जहरीले सांप, 1-2 नहीं, 23 रसल वाइपर देख उड़े होश

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: फर्जी नंबर प्लेट का खेल? कोटा कलेक्ट्रेट में दिखीं एक ही नंबर की दो गाड़ियां, RTO जांच पर उठे सवाल

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

सचिन पायलट के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा- पायलट ने सही कहा है, हम उन्हें प्यार करते हैं...

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

Jaisalmer: महावीर सिंह हत्याकांड में बड़ा अपडेट, 6 आरोपी हिरासत में

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर रविन्द्र सिंह भाटी का बड़ा बयान, कहा- जनता करेगी फैसला

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

पश्चिमी राजस्थान में 1359 करोड़ में बनेगा नया चमचमाता 4 लेन हाईवे, फर्राटे से दौड़ेगी गाड़ियां!

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

मिठाई से बनाएं राजस्थान की लाजवाब ये सब्जी, स्वाद ऐसा की फीका लगेगा शाही पनीर!

'मैं खरा सोना हूं, मुझ पर काई नहीं लगती!' किरोड़ीलाल मीणा का विपक्ष को सीधा चैलेंज

राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने शुरू हो रहा है डीजल उत्पादन, जानिए आपको क्या होगा फायदा?

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

TAGS:
Rajasthan News
Jaipur News
RIICO

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल
Churu News
2
Baran News
3
Rajasthan Crime
4
Karauli News
5
Rajasthan Crime