Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ओसामा ने 4 युवाओं को आतंकवादी बनाने की रची थी योजना, ATS की पूछताछ में मौलवी ने किए चौंकाने वाले खुलासे!

Rajasthan News: राजस्थान ATS की गिरफ्त में आए मौलवी ओसामा की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है. ओसामा TTP के टॉप कमांडरों और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े सैफुल्लाह के संपर्क में था. वह डुअल स्पेस से छिपे नंबरों पर चैट कर युवाओं को कट्टर बना रहा था. एफएसएल रिपोर्ट में आतंकी कंटेंट मिला. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Nov 17, 2025, 08:30 PM IST | Updated: Nov 17, 2025, 08:30 PM IST

Trending Photos

जयपुर की ट्रैफिक टेंशन खत्म! 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ खड़ी होंगी सैकड़ों गाड़ियां
8 Photos
jaipur news

जयपुर की ट्रैफिक टेंशन खत्म! 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ खड़ी होंगी सैकड़ों गाड़ियां

राजस्थान ने इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान ने इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में कितने बजे तक आपके खाते में आएगी किसान सम्मान निधि की किस्त? यहां जानिए पूरा अपडेट!
7 Photos
PM Kisan Yojana

राजस्थान में कितने बजे तक आपके खाते में आएगी किसान सम्मान निधि की किस्त? यहां जानिए पूरा अपडेट!

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पटवारी की कितनी सैलरी होती है?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पटवारी की कितनी सैलरी होती है?

ओसामा ने 4 युवाओं को आतंकवादी बनाने की रची थी योजना, ATS की पूछताछ में मौलवी ने किए चौंकाने वाले खुलासे!

Jaipur ATS: राजस्थान एटीएस की गिरफ्त में आए मौलवी ओसामा से पूछताछ में कई गंभीर जानकारियां सामने आई हैं.ओसामा अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव रखने के संदेह में पकड़ा गया था, और शुरुआती पूछताछ में उसके संपर्क कई संदिग्ध तत्वों तक पहुंचते दिख रहे हैं.

ATS अधिकारियों ने बताया कि ओसामा अफगानिस्तान आधारित वैश्विक आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के सीधे संपर्क में था. जांच एजेंसियां उसकी डिजिटल गतिविधियों, कॉल डिटेल्स और विदेश संपर्कों की कड़ियों की गहन जांच कर रही हैं.

इस मामले में एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ओसामा की बातचीत लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संदिग्ध सैफुल्लाह से भी हुई थी. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कई बार संपर्क बना. हालांकि, यह भी सामने आया है कि सैफुल्लाह पिछले दिनों मारा गया था.इसके अलावा आतंकी संगठन TTP के टॉप कमांडर्स से ओसामा की सीधी बातचीत होती थी. वो दुबई के रास्ते अफगानिस्तान भागने वाला था और पूरी तरह आतंकी बनने की राह पर था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके अलावा उसने राजस्थान में भी चार लोगों को कट्टर आतंकी बनाने की साजिश की थी. देश के अलग अलग हिस्सों में ओसामा युवाओं को कट्टर बना रहा था. एटीएस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि ओसामा की क्या भूमिका थी, किस उद्देश्य के लिए संपर्क साधा गया था और क्या राजस्थान या देश में किसी गतिविधि को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी. एटीएस सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है.

मौलाना के मोबाइल को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया था.एफएसएल की रिपोर्ट अब ATS तक पहुंच चुकी है. मौलाना बेहद शातिर था उसने अपने मोबाइल को पूरी तरह से लॉक किया हुआ था. चैटिंग करने के बाद वो सोशल मीडिया से उसे डिलीट कर देता था, सूत्रों की मानें तो मौलाना ने मोबाइल में ड्यूअल स्पेस क्रिएट कर रखा था, इसका मतलब जब सामने वाला व्यक्ति मोबाइल खोलेगा तो उसे वाट्सऐप, टेलीग्राम या मैसेंजर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अलग दिखेगा.

जबकि आतंकियों से बात करने के लिए मौलाना ने अपना वाट्सऐप और टेलीग्राम पर अकाउंट बनाया हुआ था और उनको ड्यूअल स्पेस में छिपाकर रखा था. अफ़ग़ानिस्तान के नंबर से मौलाना वॉट्सऐप और टेलीग्राम चला रहा था. मौलाना के मोबाइल से आतंकियों से जुड़े वीडियो और फ़ोटो बरामद हुई हैं. फिलहाल ओसामा को जेल भेज दिया गया है और ATS अपनी जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news