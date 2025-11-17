ओसामा ने 4 युवाओं को आतंकवादी बनाने की रची थी योजना, ATS की पूछताछ में मौलवी ने किए चौंकाने वाले खुलासे!

Jaipur ATS: राजस्थान एटीएस की गिरफ्त में आए मौलवी ओसामा से पूछताछ में कई गंभीर जानकारियां सामने आई हैं.ओसामा अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव रखने के संदेह में पकड़ा गया था, और शुरुआती पूछताछ में उसके संपर्क कई संदिग्ध तत्वों तक पहुंचते दिख रहे हैं.

ATS अधिकारियों ने बताया कि ओसामा अफगानिस्तान आधारित वैश्विक आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के सीधे संपर्क में था. जांच एजेंसियां उसकी डिजिटल गतिविधियों, कॉल डिटेल्स और विदेश संपर्कों की कड़ियों की गहन जांच कर रही हैं.

इस मामले में एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ओसामा की बातचीत लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संदिग्ध सैफुल्लाह से भी हुई थी. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कई बार संपर्क बना. हालांकि, यह भी सामने आया है कि सैफुल्लाह पिछले दिनों मारा गया था.इसके अलावा आतंकी संगठन TTP के टॉप कमांडर्स से ओसामा की सीधी बातचीत होती थी. वो दुबई के रास्ते अफगानिस्तान भागने वाला था और पूरी तरह आतंकी बनने की राह पर था.

इसके अलावा उसने राजस्थान में भी चार लोगों को कट्टर आतंकी बनाने की साजिश की थी. देश के अलग अलग हिस्सों में ओसामा युवाओं को कट्टर बना रहा था. एटीएस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि ओसामा की क्या भूमिका थी, किस उद्देश्य के लिए संपर्क साधा गया था और क्या राजस्थान या देश में किसी गतिविधि को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी. एटीएस सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है.

मौलाना के मोबाइल को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया था.एफएसएल की रिपोर्ट अब ATS तक पहुंच चुकी है. मौलाना बेहद शातिर था उसने अपने मोबाइल को पूरी तरह से लॉक किया हुआ था. चैटिंग करने के बाद वो सोशल मीडिया से उसे डिलीट कर देता था, सूत्रों की मानें तो मौलाना ने मोबाइल में ड्यूअल स्पेस क्रिएट कर रखा था, इसका मतलब जब सामने वाला व्यक्ति मोबाइल खोलेगा तो उसे वाट्सऐप, टेलीग्राम या मैसेंजर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अलग दिखेगा.

जबकि आतंकियों से बात करने के लिए मौलाना ने अपना वाट्सऐप और टेलीग्राम पर अकाउंट बनाया हुआ था और उनको ड्यूअल स्पेस में छिपाकर रखा था. अफ़ग़ानिस्तान के नंबर से मौलाना वॉट्सऐप और टेलीग्राम चला रहा था. मौलाना के मोबाइल से आतंकियों से जुड़े वीडियो और फ़ोटो बरामद हुई हैं. फिलहाल ओसामा को जेल भेज दिया गया है और ATS अपनी जांच कर रही है.

