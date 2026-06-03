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तेज रफ्तार थार बनी काल! MBBS छात्र ने युवक को रौंदा, CCTV देख कांप उठे लोग

Rajasthan News: तेज रफ्तार थार ने युवक को टक्कर मारकर घसीटा, मौके पर मौत. MBBS छात्र पर वाहन चलाने का आरोप, CCTV में पूरी घटना कैद. पुलिस जांच जारी, परिजन ने सख्त कार्रवाई की मांग की है. वाहन पर पहले भी ओवरस्पीडिंग चालान हो चुके हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 03, 2026, 08:41 PM|Updated: Jun 03, 2026, 08:41 PM
तेज रफ्तार थार बनी काल! MBBS छात्र ने युवक को रौंदा, CCTV देख कांप उठे लोग
Image Credit: Rajasthan Accident News

Rajasthan Accident: राजधानी जयपुर से तेज रफ्तार थार की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त गाड़ी MBBS का एक छात्र चला रहा था. टक्कर के बाद युवक वाहन के नीचे फंस गया और उसे काफी दूर तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना का CCTV फुटेज और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पूरा हादसा साफ देखा जा सकता है. बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी चालक पर पहले भी ओवरस्पीडिंग के दो चालान हो चुके थे.

कैसे हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब युवक सड़क किनारे मौजूद था और तेज रफ्तार थार वहां से गुजर रही थी. अचानक वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि युवक संभल भी नहीं पाया और सीधे गाड़ी के नीचे आ गया. इसके बाद गाड़ी नहीं रुकी और वह काफी दूर तक घिसटता चला गया.

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मौके पर मची अफरा-तफरी
हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को देखा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

CCTV फुटेज से खुला राज
घटना के बाद इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज सामने आई, जिसमें पूरी वारदात कैद हो गई. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार वाहन कैसे युवक को टक्कर मारता है और फिर बिना रुके आगे बढ़ जाता है. इसी आधार पर पुलिस ने जांच की दिशा आगे बढ़ाई है.

पुलिस जांच और कार्रवाई
पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. वाहन चालक से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा लापरवाही से हुआ या तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने की वजह से.

परिजनों की मांग
मृतक के परिजनों का कहना है कि यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही का मामला है. उन्होंने आरोपी चालक पर गैर इरादतन हत्या से भी सख्त धाराएं लगाने की मांग की है. परिजनों का कहना है कि आरोपी की पहले की ओवरस्पीडिंग हिस्ट्री को भी ध्यान में रखा जाए.

आगे की कार्रवाई
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है और लोग इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश जता रहे हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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